Новости

Президенты Украины и Франции обсудили работу "нормандского формата" 01:00
В Роспотребнадзоре рассказали об одном из самых необычных симптомов "омикрона" 01:00
Анна Кузнецова призвала депутатов проконтролировать помощь онкобольным 00:52
Детский омбудсмен Львова-Белова утвердила структуру общественного совета 00:46
Суд отклонил претензии Шатунова к Роспатенту по второму бренду "Ласковый май" 00:40
Фильм "Серебряные коньки" стал триумфатором "Золотого орла" 28.01.2022
РФ направила ноту Грузии из-за антироссийской акции у Посольства Швейцарии 28.01.2022
Женщина бросила ребенка в вольер с медведем в зоопарке Ташкента 28.01.2022
Минздрав сообщил о том, как подростки переносят прививки от ковида 28.01.2022
Глава ФАС назвал регионы, где удалось снизить тарифы на электроэнергию 28.01.2022
Глава ФАС рассказал о контроле за ценами на жизненно важные лекарства 28.01.2022
МИД РФ направил в ЕС ноту о запрете отдельным лицам посещать Россию 28.01.2022
Объем ипотеки растет из-за цен на жилье 28.01.2022
Антонов: Почти 30 сотрудников посольства РФ покинут США к 30 января 28.01.2022
Зеленский обвинил СМИ в нагнетании обстановки вокруг якобы "вторжения России" 28.01.2022
"Спартак" упустил победу в первом матче Ваноли 28.01.2022
Синод РПЦ призвал Александрийскую церковь отказаться от поддержки раскола 28.01.2022
Абрамченко: В развитии Сибири будет использован кластерный подход 28.01.2022
Путин подписал указ о создании ЭКЦ комиссий Госсовета 28.01.2022
Скончался один член экипажа разбившегося под Ульяновском вертолета 28.01.2022
НАТО рассматривает возможность наказать Украину за провокации 28.01.2022
На Окинаве выступили против полетов авиации США 28.01.2022
Президент Лукашенко: Жители Литвы никогда не будут врагами для Беларуси 28.01.2022
Генсек НАТО заявил, что альянс не собирается размещать боевые группы на Украине 28.01.2022
Китайскую авиабазу на искусственном рифе показали на видео 28.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
29.01.2022 01:00
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали об одном из самых необычных симптомов "омикрона"

Текст: Ольга Игнатова
Многие в последнее время жалуются на появление раздражений на коже, сыпи. Как признают специалисты, это один из симптомов "омикрона".
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

- Сообщения о появлении сыпи при заражении омикроном приходят ежедневно, - рассказала "Российской газете" заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. - Кожные проявления говорят о распространении инфекции по всему организму с поражением непосредственно клеток кожи или сосудов.

Фото: iStock
Британские медики назвали четыре "скрытых" симптома штамма "омикрон"

При этом отмечаются различные высыпания на коже. "Сыпь может проявиться в виде розоватых, красноватых или синеватых пятен, иногда - в виде бугорков или пузырьков, напоминающих потницу. У некоторых пациентов сыпь похожа на крапивницу. У одних больных отмечается зуд, у других - отечность, у третьих нет никаких ощущений. Как правило, сыпь проходит при применении основной терапии против коронавирусной инфекции", - добавила врач-терапевт, младший научный сотрудник клинического отдела Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина.

По словам специалистов, высыпания следует рассматривать как симптом, указывающий на необходимость более активного применения противовирусных, антитромботических, противовоспалительных и дезинтоксикационных средств, которые назначает врач. Всем пациентам в качестве первого средства рекомендуется обильное тёплое питьё. Антигистаминные препараты могут помочь при аллергических высыпаниях, но при сыпи, вызванной самим SARS-CоV-2, они малоэффективны. При сильном зуде врач может назначить местные противовоспалительные препараты.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Россия расширит список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну
Минтруд предложил ввести с 2023 года единый тариф на страховые взносы
Лавров: Россия не хочет войны, но не позволит игнорировать свои интересы
Антонов: Почти 30 сотрудников посольства РФ покинут США к 30 января
За сутки в России госпитализировано 14 046 заболевших COVID-19
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым