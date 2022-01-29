Митрополит Иларион выступил за запрет интим-магазинов

Так называемые магазины для взрослых в России необходимо запретить, считает глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион.

"Позиция церкви по всем этим вопросам является очень ясной и однозначной - мы выступаем против половой распущенности", - подчеркнул Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

При этом он признал, что РПЦ не может заставить власти закрыть такие магазины, регулировать вывески и рекламу.

Кстати

Официальной статистики по количеству магазинов для взрослых в Москве нет - большая часть товара, который продают эти магазины, не подлежит обязательной сертификации, а потому их никто не считает. Но по оценке гендиректора одной из крупнейших дропшиппинговых компаний столицы Дмитрия Коробицына, в столице работают более 700 подобных торговых точек.