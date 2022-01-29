В США изобрели систему для проведения COVID-тестов на смартфоне

Группа ученых из Калифорнийского университета разработала систему, которая использует камеру смартфона для проведения тестов на COVID с точностью, которая может соответствовать лабораторным ПЦР-тестам. В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open, ученые заявили, что приложение может предоставить результаты теста уже через 25 минут и способно быть более надежным, чем многие домашние тесты, представленные в настоящее время на рынке.

Система использует камеру смартфона, специальное приложение и тестовый набор для измерения реакций, возникающих при смешивании образца слюны с химическим раствором. Тестовая система, получившая название smaRT-LAMP, анализирует образцы слюны на наличие частиц генетического материала коронавируса. Комплект, необходимый для запуска приложения, состоит из чаши для образца слюны, нагревательной пластины, светодиодных ламп и специально разработанного коктейля химических веществ, включающего флуоресцентный краситель, который загорается в ответ на реакцию. Образец слюны смешивают с раствором и помещают в чашку, после чего смесь нагревается на плите. Сопутствующее приложение для смартфона запрограммировано на использование камеры устройства для фотографирования каждые 10 секунд во время проведения теста для анализа его результатов.

Предполагается, что система будет стоить около 100 долларов, при этом для теста не потребуется какого-либо специального опыта. Сам разовый тест можно будет провести менее чем за 7 долларов, уточняет Guardian.