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29.01.2022 22:00
Рубрика: В мире

В США медсестры продали свидетельств о вакцинации на 1,5 млн долларов

Текст: Александр Саможнев

Полиция задержала двух медсестер из Нью-Йорка по подозрению в продаже свидетельств о вакцинации от коронавируса на сумму в 1,5 миллиона долларов, передает телеканал ABC.

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По версии следствия, Жюли ДеВуоно и Марисса Уррао вносили имена клиентов в базу данных штата о вакцинациях, запрашивая за услуги 220 долларов с каждого взрослого и 85 долларов - с ребенка.

При обыске у сотрудниц детской поликлиники нашли 900 тысяч долларов наличными и записи, свидетельствующие о том, что преступная схема принесла им 1,5 миллиона долларов за период с ноября 2021 года по январь 2022-го.

Медработники были разоблачены при продаже свидетельств полицейским под прикрытием. В случае доказанности вины медсестрам грозит суровое наказание.

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