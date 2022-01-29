В США медсестры продали свидетельств о вакцинации на 1,5 млн долларов

Полиция задержала двух медсестер из Нью-Йорка по подозрению в продаже свидетельств о вакцинации от коронавируса на сумму в 1,5 миллиона долларов, передает телеканал ABC.

По версии следствия, Жюли ДеВуоно и Марисса Уррао вносили имена клиентов в базу данных штата о вакцинациях, запрашивая за услуги 220 долларов с каждого взрослого и 85 долларов - с ребенка.

При обыске у сотрудниц детской поликлиники нашли 900 тысяч долларов наличными и записи, свидетельствующие о том, что преступная схема принесла им 1,5 миллиона долларов за период с ноября 2021 года по январь 2022-го.

Медработники были разоблачены при продаже свидетельств полицейским под прикрытием. В случае доказанности вины медсестрам грозит суровое наказание.