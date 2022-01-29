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29.01.2022 17:45
Рубрика: Общество

Врач Каган дал советы по комплектации домашней аптечки

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Стрингер / Sputnik/ РИА Новости Фото: Стрингер / Sputnik/ РИА Новости
Фото: Стрингер / Sputnik/ РИА Новости

Заслуженный врач РФ Михаил Каган перечислил лекарства, которые можно иметь в домашней аптечке на случай штамма "омикрон". По его словам, речь идет о жаропонижающих и сосудосуживающих препаратах, сообщает KP.Ru.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Врач пояснил, что жаропонижающие пригодятся, если температура тела поднимется до 38 градусов и более. Однако самолечением заниматься не стоит - некоторые препараты могут оказать побочный эффект.

"Наиболее безопасные - препараты на основе парацетамола и ибупрофена. С аспирином в качестве жаропонижающего нужно быть осторожнее. В частности, детям он для такой цели вообще противопоказан. Поскольку у них иногда может спровоцировать тяжелое поражение печени, это опасное для жизни осложнение", - рассказал Михаил Каган.

Сосудосуживающие средства, а также растворы для промывания, призваны облегчить сильную заложенность носа. Что касается профилактического приема витаминов D и C, то первый, по словам врача, не оказывает быстрого воздействия на организм - если его и принимать, то заранее. А польза витамина C для защиты от инфекций до сих пор находится под вопросом, отметил врач.

Также Михаил Каган предостерег россиян от приема антикоагулянтов - таблеток, разжижающих кровь.

"Они бывают нужны тяжелым больным в стационаре, когда кровь действительно слишком густая. При легких формах ковида антикоагулянты могут вызвать кровотечение", - напомнил врач.

При любых проблемах со здоровьем нельзя заниматься самолечением, необходимо обратиться к специалисту!

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