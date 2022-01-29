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29.01.2022 08:15
Рубрика: Общество

Врач объяснил, к чему приводит переохлаждение ног

Текст: Ольга Орлова
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

О верности выражения "держи голову в холоде, а ноги в тепле" рассказал в интервью радио Sputnik врач-хирург высшей категории, флеболог, травматолог Андрей Уфимцев.

Фото: iStock
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Переохлаждение ног небезопасно, предупредил специалист. Оно может привести к воспалению оболочки сустава. Даже единожды отморозив ноги, человек рискует на всю жизнь получить хроническое заболевание, сопровождающееся характерным болевым синдромом и ограничением подвижности ног. Это и артриты, и артрозы, и деформация суставов.

Кроме того, переохлаждение ног оказывает неблаготворное влияние на сосуды. Воспаляется внутренняя стенка сосудов, что приводит к ее изменению и деформации, происходят микротравмы. Все это может приводить к появлению бляшек и, как следствие, к нарушению кровоснабжения. При длительном переохлаждении возникают воспалительные заболевания кожи, вплоть до некрозов - омертвения тканей.

Поэтому всегда лучше поберечься и теплее одеться, особенно в морозы, советует доктор. Укутывая шею и лицо, не забывайте, что главное - это ноги. Используйте термобелье или специальные комплекты с обогревом - сейчас есть такие носки, стельки или обувь, в которых имеются дополнительные элементы для сохранения тепла. Тем, кому приходится длительное время находиться на улице, флеболог рекомендует больше двигаться и по возможности греться в теплом помещении.

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