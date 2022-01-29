Запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 40%

Уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) стран Евросоюза упал ниже отметки 40%. Для середины зимы это очень низкий показатель, более характерный для конца отопительного сезона. Сейчас ПХГ ЕС наполнены на 39,65%, следует из данных GIE, и к концу зимы, скорее всего, будет обновлен исторический рекорд в 18,56%, установленный в 2018 году.

Высокий уровень отбора газа из хранилищ связан с его более низкой стоимостью, в то время как биржевые цены на газ остаются довольно высокими. То есть европейские потребители предпочитают поднимать газ из ПХГ вместо наращивания импорта. В итоге расход газа из ПХГ в январе этого года увеличился на треть по сравнению со средним за последние пять лет значением. Эти действия также ограничили возможности экспорта в ЕС российского трубопроводного газа, пишет "Интерфакс".

На данный момент в европейские ПХГ закачано около 43 млрд кубометров газа, меньше всего - в Австрии, Нидерландах и Болгарии (23%,27% и 33% соответственно). В Германии и Франции ПХГ заполнены на 38%, в Великобритании - на 67%.

Параллельно с падением импорта трубопроводного газа в Европу наблюдается рост импорта сжиженного газа (СПГ): в январе он подскочил в 2,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, всего в акватории ЕС сейчас насчитывается почти 50 танкеров, пишет Nikkei. 27 января с местных терминалов в систему газоснабжения ЕС поступило 434 млн кубометров газа, что стало рекордом для этой даты и более чем двукратно превысило средний показатель за последние пять лет для последней декады января. Мощности по регазификации загружены на 72%.