Жительницу Канзаса обвинили в руководстве "женским батальоном" ИГИЛ

Американка из Канзаса, которая присоединилась к ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) и возглавляла полностью "женский батальон" в Сирии, была арестована и обвинена федеральной прокуратурой США в сговоре с целью оказания поддержки иностранной террористической организации.

42-летняя Эллисон Флюке-Экрен была задержана в Сирии и передана под стражу ФБР в пятницу, утверждается в субботнем пресс-релизе министерства юстиции США. Она обвиняется в том, что якобы хотела завербовать боевиков для нападения на кампус американского колледжа и в обсуждении теракта в торговом центре в США, говорится в заявлении минюста.

Находясь в Сирии, Флюке-Экрен также была назначена лидерами группировки обучать женщин и детей пользоваться автоматами АК-47, гранатами и поясами смертников для ИГИЛ, начиная с 2016 года, уточняет CNN. Ее первое появление в здании федерального суда в Александрии в штате Вирджиния состоится в понедельник. В случае признания виновной Флюке-Экрен грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.