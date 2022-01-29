Новости

Посол РФ сообщил о переносе учений ВМФ из исключительной зоны Ирландии 23:54
"Фиорентина" намерена досрочно расторгнуть контракт с Кокориным 22:50
В США изобрели систему для проведения COVID-тестов на смартфоне 22:44
Жительницу Канзаса обвинили в руководстве "женским батальоном" ИГИЛ 22:36
Онколог оценил вероятность развития рака легких после ковида 22:27
В США медсестры продали свидетельств о вакцинации на 1,5 млн долларов 22:00
Около 2,9 тысячи военнослужащих с COVID-19 находятся под наблюдением врачей 21:51
МИД назвал сообщение швейцарской телерадиокомпании по Украине абсурдом 21:48
В Алтайском крае двое детей погибли от отравления угарным газом 21:48
На Петербург обрушится снежный буран 21:04
СПЧ приветствует изменения практики судов по делам о самообороне 20:29
В Германии оценили уровень зависимости от энергоресурсов из России 19:49
Кубанский госуниверситет перейдет на дистанционное обучение 19:47
Глава Пентагона хочет ускорить разработку гиперзвуковых вооружений 19:29
Футболист Джикия пожелал успеха российским спортсменам на Олимпиаде в Пекине 19:00
Токаев не получил предварительных условий перед отправкой сил ОДКБ 18:38
Фото: вдова актера Дмитрия Марьянова вышла замуж 18:32
Путин изменил состав Совета в сфере защиты семьи и детей 17:56
Врач Каган дал советы по комплектации домашней аптечки 17:45
В Пятигорске эвакуируют дома возле горящего предприятия 17:22
Родителей в Латвии призвали подавать иски в защиту русскоязычного образования 17:22
В Венгрии считают нецелесообразным размещение дополнительных сил НАТО 17:11
Токаев: Аэропорт в Алма-Ате захватили, чтобы обеспечить проход прилетевших боевиков 17:01
Новым замминистра транспорта стал Валентин Иванов 17:00
В Москве в динамике показали легендарную "полуторку" 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
29.01.2022 22:36
Рубрика: В мире

Жительницу Канзаса обвинили в руководстве "женским батальоном" ИГИЛ

Текст: Максим Макарычев

Американка из Канзаса, которая присоединилась к ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) и возглавляла полностью "женский батальон" в Сирии, была арестована и обвинена федеральной прокуратурой США в сговоре с целью оказания поддержки иностранной террористической организации.

Токаев: Аэропорт в Алма-Ате захватили, чтобы обеспечить проход прилетевших боевиков

42-летняя Эллисон Флюке-Экрен была задержана в Сирии и передана под стражу ФБР в пятницу, утверждается в субботнем пресс-релизе министерства юстиции США. Она обвиняется в том, что якобы хотела завербовать боевиков для нападения на кампус американского колледжа и в обсуждении теракта в торговом центре в США, говорится в заявлении минюста.

Находясь в Сирии, Флюке-Экрен также была назначена лидерами группировки обучать женщин и детей пользоваться автоматами АК-47, гранатами и поясами смертников для ИГИЛ, начиная с 2016 года, уточняет CNN. Ее первое появление в здании федерального суда в Александрии в штате Вирджиния состоится в понедельник. В случае признания виновной Флюке-Экрен грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

В мире США ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке

Главное сегодня

Путин поручил проанализировать законы об иноагентах
Володин рассказал о вступающих в силу в феврале законах
Песков не исключил контактов Путина и Зеленского в Пекине
Под Новгородом МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Вирусолог Нетесов: Пятая волна COVID-19 в России продлится четыре месяца
Центр "Вектор" оценил опасность выявленного в ЮАР коронавируса
Призыв группы немецких экспертов к нормализации отношений с РФ нашел поддержку