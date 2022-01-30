Африканские священники РПЦ совершили первую литургию

Сегодня в Африке отслужена первая - после создания здесь патриаршего экзархата Русской православной церкви - литургия. Ее служили африканские священники, используя перевод литургии св. Иоанна Златоуста на суахили. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале патриаршего экзарха Африки, митрополита Клинского Леонида.

- По благословению патриаршего экзарха Африки, митрополита Клинского Леонида, в Западнокенийском благочинии Южно-Африканской епархии совершена первая литургия, - написал митрополит Леонид. - В храме святого великомученика Пантелеимона селения Эбуаянгу собрались 24 африканских священника Русской православной церкви из районов Какамега и Вихига. Вместе с иереем Георгием Максимовым ими была соборно отслужена литургия на новом антиминсе Русской православной церкви.

После литургии прошло собрание духовенства, на котором "обсуждались многочисленные вопросы, связанные с устроением церковной жизни", уточнил митрополит Леонид.

По его словам, священники и верующие выразили сердечную благодарность патриарху Кириллу и священному синоду Русской православной церкви за создание Африканского экзархата Русской православной церкви.

Священникам, перешедшим из Александрийской в Русскую православную церковь, сейчас не всегда есть где служить литургию, но экзархат будет сначала арендовать храмы, а потом и строить новые. Митрополит отметил, что в Александрийской церкви "остались богослужебные сосуды и антиминсы (плат с вшитыми в него частицами мощей святых, который кладется на престол, и без которого не совершается литургия - прим. "РГ")".

Кроме того в Африку уже отправлены первые 115 антиминсов.