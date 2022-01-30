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Актер Шон Пенн раскритиковал современных мужчин за "ген трусости"

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    30.01.2022, 16:42
Текст:   Ася Кушнарева

Американский актер Шон Пенн признался выступил против феминизированных мужчин. В беседе с изданием The Independent он заявил, что в вопросах мужественности он весьма старомоден и считает мужчин в американской культуре сильно феминизированными.

- Я не думаю, что, чтобы быть справедливыми по отношению к женщинам, мы должны становиться такими, - прокомментировал 61-летний Пенн. - В моей жизни есть очень сильные женщины, которые не воспринимают мужественность как признак угнетения по отношению к ним.

Он также назвал это проявление "геном трусости", когда некоторые мужчины отказываются от джинсов и надевают юбки.

Интервью было посвящено драме "Фальшивомонетчик", в котором Пенн выступил режиссером и исполнителем главной роли. В картине также сыграла дочь актера Дилан Пенн.

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