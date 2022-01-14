Что в кино, часть 1: King's Man, "Крик", П.Т. Андерсон, хит с "Оскаром"

С начала года уже успело состояться немало любопытных премьер - их было так много, что мы разделим наш первый в 2022-м обзор новинок на две части. И начнём с главного.

"King's Man: Начало"

И сходу - претендент на звание одного из главных разочарований года. Мы бесконечно долго ждали постоянно откладывавшегося возвращения лихой комедийной франшизы про шпионов, смакуя бодрые трейлеры и имея все основания рассчитывать на то, что приквел будет как минимум не хуже оригинальной дилогии. Но увы. "Начало" - это беглый и весьма вольный пересказ основных событий Первой мировой войны, разбавленный неуклюжей и не шибко остроумной конспирологией. Оказывается, в крови Европу утопил некий могущественный злодей, в подчинении которого находились едва ли не все ключевые фигуры эпохи: от Григория Распутина и Гаврилы Принципа до Владимира Ленина. И вот британские агенты с этим гадом героически борются. Правда, как мы знаем, без особого успеха. А виновата во всём обида за униженную Шотландию. Такая вот история XX века по-английски. Даже боевой гопак в исполнении зловещего русского старца весь этот геополитический балаган не спасает.

"Крик"

Фото: kinopoisk.ru

Культовая комедийная хоррор-франшиза возвращается. Как вы уже, наверное, заметили, в названии первого фильма серии, снятого без почившего Уэса Крэйвена, отсутствует порядковый номер. То есть это перезапуск. Но перезапуск мягкий - с появлением звёзд предыдущих лент Кортни Кокс, Дэвида Аркетта, Нив Кэмпбелл и Марли Шелтон. Формату "легасиквела" в новом "Крике" посвящена львиная доля шуток. Шутят здесь вообще без остановки. Линейка изначально задумывалась как пародия на слэшеры с деконструкцией жанра нон-стоп, но тут концентрация самоиронии просто зашкаливающая. Настолько, что это порой начинает утомлять (наряду с обилием длинных слезливо-обнимательных сцен). Впрочем, настоящих фанатов это едва ли смутит - наоборот, заставит выть от восторга, а целая охапка отсылок к классике и современным хоррор-хитам эффект, вне всяких сомнений, усилит.

"Лакричная пицца"

Фото: kinopoisk.ru

Зацелованный критиками фильм любимца киноэстетов Пола Томаса Андерсона, кажется, на самом деле должен был снимать какой-нибудь Ричард Линклейтер. Очень уж "Пицца" похожа на его бессюжетные ностальгически-оптимистичные ленты о молодости. 70-е годы, солнечная и беззаботная Калифорния, подросток влюбляется в девушку постарше, она долгое время держит его во френдзоне, что не мешает им весело лоботрясничать, переживая трогательные юношеские чувства. В общем-то, это всё, что "происходит" в течение двух с лишним часов. Но те, кто хочет с головой погрузиться в "ту самую" атмосферу, о них не пожалеют.

"Портрет незнакомца"

Фото: kinopoisk.ru

И ещё один атмосферный фильм о семидесятых - теперь о советских. Актёр-неудачник (Юрий Буторин) играет в дурацкой радиопостановке про нашего шпиона в США и запойно страдает от собственной бездарности. Тут его ещё и увольняют, а жена выгоняет из дома за регулярные измены. Но вот он встречает эксцентричного и тоже сильно пьющего писателя (Кирилл Пирогов), и эта встреча резко меняет его жизнь. Удивительно милая, одновременно смешная и грустная зарисовка по-своему очень обаятельной эпохи и её колоритных обитателей.

"Фальшивомонетчик"

Фото: kinopoisk.ru

Новая режиссёрская работа Шона Пенна, пролезшая - очевидно, за счёт имени автора - в конкурс Каннского фестиваля и совершенно справедливо ничем там не отметившаяся. Пенн играет плохого отца, которого, несмотря ни на что, безумно любит дочь. В роли дочери - дочь Пенна и Робин Райт Дилан, на маму, кстати, очень похожая. В общем, главный герой, основанный на реальной личности, - мошенник и вор. Отроковица, что неудивительно, тоже выросла проблемной - помимо горе-папаши, у неё ещё и мать-неудачница (играет её почему-то не Робин Райт, а Кэтрин Уинник, на которую Дилан не похожа совсем) и отчим-насильник в придачу. Больше всех её тянет к папочке, а папочка никак не может прекратить мошенничать и воровать, хоть ты тресни. И бедняжка всё пытается любимого родителя то простить, то исправить. Вот и вся драма - исключительно пресная и пустая.

"Даже мыши попадают в рай"

Фото: Capella Film

Очень красивая чешская сказка про мышь и лиса, которые попадают в рай, где учатся дружить. О смерти самым маленьким - то есть тем, кому ещё рановато смотреть пиксаровскую "Душу".

"Назови меня своим именем"

Фото: kinopoisk.ru

Нашумевшая лента Луки Гуаданьино, получившая "Оскар" за лучший адаптированный сценарий и ещё кучу наград, захваленная со всех сторон обозревателями. Главным образом - за мастерски переданное настроение молодой беспечности. И хотя к этической стороне картины находились и будут находиться серьёзные вопросы (как и к знаменитой сцене с персиком), с эстетической точки зрения это действительно исключительное кино.

О других недавних премьерах мы скоро расскажем во второй части обзора.

О фильмах, выходивших ранее, читайте в наших материалах.