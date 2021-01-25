Disney перенес премьеру фильма "King's Man: Начало" из-за COVID

Вслед за 25-м "Бондом", "Морбиусом", Uncharted и вторым "Тихим местом" вперед по времени вновь уезжает и комедийный боевик Мэттью Вона "King's Man: Начало".

Как сообщает Variety, теперь если зритель и увидит картину на больших экранах, то уже не в марте, а 20 августа 2021 года.

"King's Man: Начало" - приквел серии, в рамках которой создатели не так давно проанонсировали череду новых проектов.

Оригинальная лента вышла в 2012-м. В основе - комиксы The Secret Service от Марка Миллара и Дэйва Гиббонса.

С удручающим списком остальных переносов можно ознакомиться здесь.