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Вышел ролик о Распутине из "King's Man: Начало"

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    15.12.2021, 18:22
Текст:   Анастасия Николаева

Характерным роликом порадовал ожидающих премьеры "King's Man: Начало" YouTube-канале 20th Century Studios. Мировой прокат стартует уже 22 декабря, в России - только 13 января следующего года.

Вчера увидел свет финальный трейлер картины, но оказалось, что подогревать интерес создатели планируют и далее. Григорию Распутину посвятили целый отдельный мини-трейлер под хит Boney M. В нем герой употребляет алкогольные напитки, лихо дерется в танце и корчит страшное лицо.

В анонсе фильма указано, что он повествует о начале работы секретной службы Ее Величества, Первой мировой войне и неизвестных фактах о великих злодеях.

Производство фильма было сопряжено с различными задержками из-за пандемии, но в будущее франшиза смотрит оптимистично - режиссер Мэттью Вон подтвердил, что в сентябре 2022 года будут начаты съемки четвертой части.

В ролях: Рэйф Файнс, Джемма Артертон, Рис Иванс, Мэттью Гуд, Том Холландер, Харрис Дикинсон, Даниэль Брюль, Джимон Хонсу и Чарльз Дэнс.

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