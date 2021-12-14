Новый фильм серии Kingsman начнут снимать осенью 2022 года

Во франшизе Kingsman появится четвертый фильм, он станет третьим и финальным в истории Эггси (Тэрон Эджертон). Съемки начнутся в сентябре 2022 года.

Во время продвижения фильма "King's Man: Начало", продюсер и режиссер франшизы Мэттью Вон поделился этой новостью с ComicBook.com. Ранее он говорил об обширных планах на приквелы и сиквелы.

- Мы готовы к работе. Съемки начнутся в сентябре, - сказал он в интервью. Издание отмечает, что о существовании сценария было давно известно со слов Эджертона, но будущее было неопределенным после того, как студия Disney приобрела Fox.

"King's Man: Начало" выйдет в мировой прокат 22 декабря, в России - 13 января 2022 года после неоднократных переносов. В фильме будет рассказано о начале работы секретной службы Ее Величества, особой версии Первой мировой войны, а также обещают захватывающую историю "убийства, любовных связей и обмана". В картине присутствуют и неожиданные персонажи, например, Григорий Распутин. В ролях: Рэйф Файнс, Джемма Артертон, Рис Иванс, Мэттью Гуд, Том Холландер, Харрис Дикинсон, Даниэль Брюль, Джимон Хонсу и Чарльз Дэнс.