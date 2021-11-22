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Появился новый тизер фильма "King's Man: Начало"

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    22.11.2021, 19:17
Текст:   Юлия Авакова

В Сети появился тизер многострадального фильма Мэтью Вона "King's Man: Начало"", чья премьера неоднократно подвергалась беспощадным переносам.

В частности, в отличие от летнего трейлера, ныне опубликованный тизер даст возможность посмотреть на нескольких любопытных персонажей, фигурировавших на ранее опубликованных постерах.

В новом фильме будет рассказано об истоках секретной службы ее величества, особой версии Первой мировой, так сказать, "для внутреннего пользования". Зрителям также обещают захватывающую историю "убийства, любовных связей и обмана". Где-то на полях произведения достаточно неожиданно появится строптивая козочка.

Актерский состав сего затейливого сатирического действа вновь блестящий: Рэйф Файнс, Джемма Артертон, Рис Иванс, Мэттью Гуд, Том Холландер, Харрис Дикинсон, Даниэль Брюль, Джимон Хонсу и Чарльз Дэнс.

Мировая премьера намечена на 22 декабря, а на российских экранах картину следует ожидать 13 января 2022 года.

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