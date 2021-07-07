Вышел русский трейлер приквела серии боевиков Kingsman

На YouTube-канале 20th Century Studios Russia опубликован новый локализованный трейлер-фичуретка художественного фильма "King's Man: Начало". Где, помимо прочего, режиссер проекта Мэттью Вон напоминает, что создатели поведут зрителя к самым корням, к истории зарождения частной шпионской организации, состоящей из стильных и деловитых джентльменов, ловко лупцующих супостатов всем, что есть под рукой.

"Вселяющий ужас союз коррумпированных политиков и криминальных гениев ставит мир на грань войны, способной унести миллионы жизней. И есть только один человек, который готов принять вызов и остановить злодеев", - несколько пафосно вещает синопсис.

В ролях: Рэйф Файнс, Джемма Артертон, Рис Иванс, Мэттью Гуд, Том Холландер, Харрис Дикинсон, Даниэль Брюль, Джимон Хонсу и Чарльз Дэнс.

Новая дата премьеры - 13 января 2022 года.