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Вышел русский трейлер приквела серии боевиков Kingsman

Новости
    07.07.2021, 13:40
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале 20th Century Studios Russia опубликован новый локализованный трейлер-фичуретка художественного фильма "King's Man: Начало". Где, помимо прочего, режиссер проекта Мэттью Вон напоминает, что создатели поведут зрителя к самым корням, к истории зарождения частной шпионской организации, состоящей из стильных и деловитых джентльменов, ловко лупцующих супостатов всем, что есть под рукой.

Фото: youtube.com
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"Вселяющий ужас союз коррумпированных политиков и криминальных гениев ставит мир на грань войны, способной унести миллионы жизней. И есть только один человек, который готов принять вызов и остановить злодеев", - несколько пафосно вещает синопсис.

В ролях: Рэйф Файнс, Джемма Артертон, Рис Иванс, Мэттью Гуд, Том Холландер, Харрис Дикинсон, Даниэль Брюль, Джимон Хонсу и Чарльз Дэнс.

Новая дата премьеры - 13 января 2022 года.

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