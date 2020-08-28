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Премьеру нового Kingsman опять перенесли из-за коронавируса

Новости
    28.08.2020, 11:03
Текст:   Олег Усков

Это продолжается: жертвой новой коронавирусной инфекции пала премьера шпионского боевика с Григорием Распутиным "King's Man: Начало", приквела серии Kingsman.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомни: ленту нам обещали показать 17 сентября. Теперь же дата съезжает на полгода - до 26 февраля 2021-го, сообщает Variety.

И это не первый перенос: изначально картина должна была пойти в кинотеатры еще в ноябре прошлого года.

Уточним: два первых "Кингсмана" (2015 и 2017 годов) стяжали успех, в общей сложности заработав более восьмисот миллионов долларов в мировом прокате. При бюджетах в чуть за восемьдесят и сто миллионов соответственно.

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