Вышел финальный трейлер "King's Man: Начало"

На YouTube-канале 20th Century Studios вышел англоязычный трейлер фильма "King's Man: Начало", который станет уже последним (надеемся) перед выходом картины. Мировой прокат стартует 22 декабря, в России - 13 января 2022 года.

В фильме будет рассказано о истоках работы секретной службы Ее Величества, событиях Первой мировой войны, обещают рассказать о неизвестных фактах и о великих злодеях (среди них - Григорий Распутин и Мата Хари).

Фильм ранее неоднократно переносили из-за пандемии COVID-19. Недавно режиссер Мэттью Вон подтвердил, что в сентябре 2022 года будут начаты съемки четвертой части франшизы.

В ролях: Рэйф Файнс, Джемма Артертон, Рис Иванс, Мэттью Гуд, Том Холландер, Харрис Дикинсон, Даниэль Брюль, Джимон Хонсу и Чарльз Дэнс.