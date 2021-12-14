Новости

Вышел первый трейлер фильма о Николасе Кейдже с Николасом Кейджем 18:03
Канал The CW запустит сериал "Рыцари Готэма" о последователях Бэтмена 17:53
Представлен новый трейлер "Аллеи кошмаров" Гильермо Дель Торо 17:47
Вышел русский трейлер "Кода 355" с Джессикой Честейн и Пенелопой Крус 17:40
Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" установил в России новый рекорд 16:42

Вышел финальный трейлер "King's Man: Начало"

Новости
    14.12.2021, 18:09
Текст:   Анастасия Николаева

На YouTube-канале 20th Century Studios вышел англоязычный трейлер фильма "King's Man: Начало", который станет уже последним (надеемся) перед выходом картины. Мировой прокат стартует 22 декабря, в России - 13 января 2022 года.

В фильме будет рассказано о истоках работы секретной службы Ее Величества, событиях Первой мировой войны, обещают рассказать о неизвестных фактах и о великих злодеях (среди них - Григорий Распутин и Мата Хари).

Фильм ранее неоднократно переносили из-за пандемии COVID-19. Недавно режиссер Мэттью Вон подтвердил, что в сентябре 2022 года будут начаты съемки четвертой части франшизы.

В ролях: Рэйф Файнс, Джемма Артертон, Рис Иванс, Мэттью Гуд, Том Холландер, Харрис Дикинсон, Даниэль Брюль, Джимон Хонсу и Чарльз Дэнс.

Новости

Том Круз отправил 300 тортов коллегам по фильму "Миссия невыполнима" 16:38
Видео: Филипп Киркоров выпустил видеоклип к новым "Ёлкам" 16:28
Объявлены номинанты кинопремии Critics Choice Awards 16:20
Появился новый тизер второго сезона "Эйфории" 16:19
⧣ США
Фото: youtube.com/ BD Horror Trailers and Clips
Видео: Нео отказывается от красной таблетки в "Матрице 4" 16:15
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Западные критики в восторге от нового "Человека-паука" 15:38
Новый фильм серии Kingsman начнут снимать осенью 2022 года 12:57
"Вестсайдская история" провально стартовала в РФ и США 08:38
⧣ комедия
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
В России снимают сериал о буднях курьеров во время пандемии 15:51
Подруга покусала душившего ее актера из семейной комедии "Один дома" 10:37
Всероссийская премьера фильма "Елки 8" состоится в Нижнем Новгороде 13.12.2021