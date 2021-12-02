Опубликован отрывок из фильма "King's Man: Начало"

В Сети появилась сцена из долгожданного шпионского фильма Мэттью Вона "King's Man: Начало", судя по всему, далеко не последнего для данной вселенной. Помимо отборного сюра, российских зрителей наверняка заинтригует обновленная галерея персонажей, в которой появился Григорий Распутин.

В представленном отрывке герой Рэйфа Файнса осуществил не совсем удачное приземление с парашютом, зацепившись за дерево, одиноко растущее на вершине многометровой отвесной скалы. Стропам парашюта до поры до времени удается удерживать незадачливого путешественника, но его самоотверженные попытки исправить ситуацию создают еще большую опасность для жизни. Единственное утешение - довольно близкое знакомство с козочкой.

Российская премьера фильма запланирована на 13 января 2022 года.