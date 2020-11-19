Новости

Опубликован постер "Чудо-женщины: 1984" к премьере в кино и интернете 14:45
Вышел ураганный трейлер "Охотника на монстров" с Миллой Йовович 14:37
Netflix опубликовал первые кадры из нового фильма Роберта Родригеса 14:26
Тизер: Том Холланд и Дейзи Ридли в экранизации романа "Поступь хаоса" 14:10
Миккельсен прокомментировал новости о съемках в "Фантастических тварях" 13:52

Завершены съемки пятого "Крика"

Новости
    19.11.2020, 15:11
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Завершились съёмки пятого "Крика". Об этом рассказал в своём Instagram сценарист предыдущих четырёх частей Кевин Уильямсон, выложив соответствующее фото с хлопушкой.

Фото: kinopoisk.ru
Опубликован постер "Чудо-женщины: 1984" к премьере в кино и интернете

На этот раз Кевин выступил в роли продюсера и консультанта, доверив написание сценария Джеймсу Вандербилту ("Зодиак", "Видоизменённый углерод") и Гаю Бусику ("Касл-Рок").

Напомним, это будет первый фильм линейки, снятый не Уэсом Крэйвеном: создатель франшизы ушёл из жизни пять лет назад. Новый "Крик" будут снимать авторы хорошего хоррора "Я иду искать" Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. Уильямсон выразил уверенность, что новая лента Уэсу непременно бы понравилась.

Кстати, фильм не будет иметь порядкового номера и будет называться просто "Крик". Что, вероятно, указывает на перезапуск серии.

Фото: youtube.com/ GAMERGEN
Вышел ураганный трейлер "Охотника на монстров" с Миллой Йовович

При этом, отметим, весь основной каст классических фильмов вернётся к своим ролям - включая Дэвид Аркетт, Кортни Кокс и Нив Кэмпбелл. К ним присоединится звезда сериала "Пацаны" Джек Куэйд.

Премьера намечена на 13 января 2022 года.

Новости

За 200-миллионное наследство Жванецкого поборются пятеро внебрачных детей 13:27
Мутанты-людоеды из "Аквамена" получат свой сериал 12:42
Эзра Миллер тайно снялся в роли Мусорного Бака в "Противостоянии" Кинга 12:28
"Союзмультфильм" представил нового персонажа "Ну, погоди!" 12:08
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
"Чудо-женщина: 1984" выйдет одновременно в кинотеатрах и в интернете 11:05
⧣ фото
Фото: kinopoisk.ru
"Рон Уизли" побил рекорд Instagram, выложив фото дочери 18.11.2020
Названа причина смерти актера из "Моей прекрасной няни" Юрия Черкасова 17.11.2020
Татьяна Арнтгольц тайно вышла замуж за актера Марка Богатырева 16.11.2020
⧣ комедия
Фото: youtube.com/ WBRussia
Вышел русский трейлер фильма о Томе и Джерри с Хлоей Морец 17.11.2020
Зрители назвали лучшие фильмы, сериалы, актеров и актрис 2020 года 16.11.2020
Российский прокат с отрывом возглавила комедия "Непосредственно Каха!" 16.11.2020