Завершены съемки пятого "Крика"

Завершились съёмки пятого "Крика". Об этом рассказал в своём Instagram сценарист предыдущих четырёх частей Кевин Уильямсон, выложив соответствующее фото с хлопушкой.

На этот раз Кевин выступил в роли продюсера и консультанта, доверив написание сценария Джеймсу Вандербилту ("Зодиак", "Видоизменённый углерод") и Гаю Бусику ("Касл-Рок").

Напомним, это будет первый фильм линейки, снятый не Уэсом Крэйвеном: создатель франшизы ушёл из жизни пять лет назад. Новый "Крик" будут снимать авторы хорошего хоррора "Я иду искать" Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. Уильямсон выразил уверенность, что новая лента Уэсу непременно бы понравилась.

Кстати, фильм не будет иметь порядкового номера и будет называться просто "Крик". Что, вероятно, указывает на перезапуск серии.

При этом, отметим, весь основной каст классических фильмов вернётся к своим ролям - включая Дэвид Аркетт, Кортни Кокс и Нив Кэмпбелл. К ним присоединится звезда сериала "Пацаны" Джек Куэйд.

Премьера намечена на 13 января 2022 года.