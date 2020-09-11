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Нив Кэмпбелл вернется в "Крике 5"

Новости
    11.09.2020, 12:05
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Ура! Бодрящая новость для поклонников серии слэшеров "Крик", давшей, напомним, старт ренессансу жанра: к пятой части линейки официально присоединиться актриса Нив Кэмпбелл, сыгравшая в оригинале Сидни Прескотт.

Ранее, напомним, стало известно, что в ребуте снимутся Дэвид Аркетт (Дьюи Райли) и Кортни Кокс (Гейл Уэзерс), тогда как Нив, с которой велись переговоры, долгое время была под вопросом. Но теперь костяк корней франшизы в сборе.

И на этом позитивные сообщения не иссякают, ведь в ленте появится и Джек Куэйд, звезда "Пацанов". А также Мелисса Баррера и Дженна Ортег.

Перезапуском заняты авторы тепло принятого хоррора "Я иду искать" Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. Поприветствовавшие возвращение Нив радостными репликами в том духе, что их мечта сбылась. На что Нив ответила симметричной любезностью.

Премьера после переноса даты теперь анонсирована на 14 января 2022 года.

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