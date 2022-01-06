Metacritic составил топ-50 фильмов 2021 года

Ресурс Metacritic вывел топ-50 лучших фильмов 2021 года, скомпилированный из рейтингов ведущих изданий. Каждый фильм должен был иметь не менее 7 рецензий.
Рейтинг составлен по состоянию на 3 января и учитывает все фильмы, выпущенные в период с 1 января по 31 декабря 2021 года по крайней мере в одном кинотеатре США или непосредственно для стриминга. Его первая десятка отличается отличается от опубликованного в декабре топ-10:
2. "Лето соула"
3. "Рокс"
5. "Память"
6. "Это не похороны, это - воскресение"
7. Анимационный фильм "Побег"
10. Wojnarowicz: F**k You F*ggot F**ker (документальный)
Места в первой десятке потеряли фильмы "Власть пса", "Худший человек на свете", "Лакричная пицца", "Французский вестник", "Аннетт", "Холодный расчёт", "Безумное кино для взрослых".
Ранее Metacritic вывел топ-13 сериалов 2021 года и топ-15 худших фильмов.