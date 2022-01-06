Metacritic составил топ-50 фильмов 2021 года

Ресурс Metacritic вывел топ-50 лучших фильмов 2021 года, скомпилированный из рейтингов ведущих изданий. Каждый фильм должен был иметь не менее 7 рецензий.

Рейтинг составлен по состоянию на 3 января и учитывает все фильмы, выпущенные в период с 1 января по 31 декабря 2021 года по крайней мере в одном кинотеатре США или непосредственно для стриминга. Его первая десятка отличается отличается от опубликованного в декабре топ-10:

1. "Куда ты идешь, Аида?"

2. "Лето соула"

3. "Рокс"

4. "Маленькая мама"

5. "Память"

6. "Это не похороны, это - воскресение"

7. Анимационный фильм "Побег"

8. "Сядь за руль моей машины"

9. "На пути к исцелению"

10. Wojnarowicz: F**k You F*ggot F**ker (документальный)

Места в первой десятке потеряли фильмы "Власть пса", "Худший человек на свете", "Лакричная пицца", "Французский вестник", "Аннетт", "Холодный расчёт", "Безумное кино для взрослых".

Ранее Metacritic вывел топ-13 сериалов 2021 года и топ-15 худших фильмов.