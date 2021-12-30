Metacritic включил два фильма с Брюсом Уиллисом в число худших за год

Фильм "Звездный рубеж" с Брюсом Уиллисом занял вторую строку рейтинга худших фильмов уходящего года по версии Metacritic с 9-ю из 100 баллов. У лидера - фильма "Я, ты, безумие" - 7 баллов из 100.
Вторая картина с участием "крепкого орешка" "Полночь на злаковом поле" заняла девятое место с оценкой 24/100. Рейтинг учитывает фильмы, вышедшие в период с 1 января по 31 декабря 2021 года, они ранжируются Metascore (среднее значение оценок, выставленных ведущими профессиональными критиками) до округления, при этом картина должна иметь не менее 4 рецензий.
Топ-15 худших фильмов 2021 года выглядит так:
1. "Я, ты, безумие" - 7/100
2. "Звездный рубеж" - 9/100
3. "Беги, прячься, бей" - 13/100
4. "Спаситель" - 22/100
5. "Ангел мести" - 22/100
6. "Мьюзик" - 23/100
7. "Страсть, любовь и стволы" - 23/100
8. "Виртуоз" - 24/100
9. "Полночь на злаковом поле" - 24/100
10. "Дать дуба в округе Юба" - 24/100
11. "Американская предательница" - 25/100
12. "Ограбление по-джентльменски" - 25/100
13. "Бывшая с того света" - 26/100
14. "Опасный" - 27/100
15. "Когда я мотылек" - 28/100.