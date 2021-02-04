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Вышел трейлер сайфай-боевика с Брюсом Уиллисом "Звездный грех"

Новости
    04.02.2021, 13:17
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ IGN Фото: youtube.com/ IGN
Фото: youtube.com/ IGN

Брюс наш свет Уиллис вляпался в очередное фантастическое кино без, скажем так, особых претензий. Речь идет (хотя идет - это, конечно, громко сказано) про сайфай-боевик "Звездный грех" (Cosmic Sin), трейлер которого появился вчера на YouTube.

Фото: kinopoisk.ru
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Летают старшипы, корчат смайлики роботы, Брюс делает бровки домиком, сияет лысиной и натужно бьет людей об детали интерьеров. На лице его - вековая от всего этого усталость. Потом все во всех стреляют и что-то бюджетно взрывается, телепортируется и происходят звездные войны.

Понятно, что в 80-х за такое могли бы и по головке погладить. Но вот сейчас уже гладить тут, пожалуй, не за что. По крайней мере - интенсивно.

Действие картины разворачивается в 2524 году, через четыре века после того, как люди колонизировали первую планету за пределами Солнечной системы. Уиллис изображает отставного генерала Джеймса Форда, вынужденного вернуться на передовую после того, как одну из дальних колоний Земли атаковали пришельцы.

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
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Сценарист и режиссер - Эдвард Дрэйк, сочинивший предыдущий примерно аналогичный опус с Брюсом - космохоррор "Брешь".

В других ролях: Фрэнк Грилло (вторая и третья "Судные ночи", C.S.I.), Люк Уилсон ("Zомбилэнд: Контрольный выстрел", "Смерть на похоронах"), Костас Мэндилор ("Пила" №№ 3-7, "Секс в большом городе", "Зачарованные"), Локлин Манро ("Люцифер") и рестлерша Кей.Дж. Перри.

Релиз - 22 апреля.

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