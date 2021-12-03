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IndieWire назвал топ-25 фильмов 2021 года

Новости
    03.12.2021, 13:21
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Ресурс IndieWire опубликовал свой рейтинг 25 лучших фильмов уходящего года. Во вступительном слове редакция упоминает, что "ландшафт" 2021 года и 2020 довольно сильно отличаются. Вернулись фестивали и просмотр фильмов в кинотеатрах, развиваются и стриминговые сервисы.

1. "Власть пса", режиссер - Джейн Кэмпион.

2. "Лакричная пицца", режиссер - Пол Томас Андерсон.

3. "Сядь за руль моей машины", режиссер - Рюсукэ Хамагути.

4. "Побег" (документальный), режиссер - Йонас Поэр Расмуссен.

Фото: kinopoisk.ru
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5. "Титан", режиссер - Жюлия Дюкурно.

6. "Лето соула", режиссер - Амир-Халиб Томпсон.

7. "Память", режиссер - Апичатпонг Вирасетакул.

8. "Холодный расчет", режиссер - Пол Шредер.

9. "Легенда о Зелёном Рыцаре", режиссер - Дэвид Лоури.

10. "Параллельные матери", режиссер Педро Альмодовар.

11. "Остров Бергмана", режиссер - Миа Хансен-Лёв.

Фото: kinopoisk.ru
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12. "Идентичность", режиссер - Ребекка Холл.

13. "CODA: Ребенок глухих родителей", режиссер - Сиан Хедер.

14. "Красная ракета", режиссер - Шон Бэйкер.

15. "На пути к исцелению", режиссер - Роберт Грин.

16. "Худший человек на свете", режиссер - Йоаким Триер.

17. "Пропавшая дочь", режиссер - Мэгги Джилленхол.

18. "Свинья", режиссер - Майкл Сарноски.

Фото: kinopoisk.ru
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19. "Зола", режиссер - Яница Браво.

20. "Зла не существует", режиссер - Мохаммад Расулоф.

21. "Сувенир: Часть 2", режиссер - Джоанна Хогг.

22. "Вестсайдская история", режиссер - Стивен Спилберг.

23. "Спенсер", режиссер - Пабло Ларраин.

24. "Безумное кино для взрослых", режиссер - Раду Жуде.

25. "Тест", режиссер - Шатара Мишель Форд.

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