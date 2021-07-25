Хотя на первый взгляд никаких сюрпризов фабула не таит. У сумасшедшего бородатого дядьки-отшельника Роба украли любимую трюфельную хрюшку. Сумасшедший бородатый дядька-отшельник Роб наверняка будет мстить - в конце концов, должен же у него где-нибудь быть припрятан дробовик. Угарное ревендж-муви, казалось бы, неизбежно - ну и ладно, ну и славно, большего ценителям не требуется. Фокус, однако, в том, что могучий потенциал кейджсплотейшна явно недооценивали: он, оказывается, может служить топливом как для уже привычного вырвиглазного боевика или низкобюджетного хоррора, так и, скажем, для самой настоящей драмы.

Разве только сдвинутой по фазе: Роб странный, таращит грустные глаза, гонит длинные пространные телеги; плюс, разумеется, сюжет всю дорогу ощутимо отдаёт сюром - чего стоят ресторан под названием "Эвридика", тайное общество поваров и связанный с ним подземный бойцовский клуб (не спрашивайте). С другой стороны, сюр и Кейдж нисколько не мешают - наоборот, помогают - Pig, во-первых, небанально и, во-вторых, непошло проговаривать всякие душеполезные вещи. О непротивлении злу насилием, например. О жестокости больших городов. О необходимости отпускать прошлое. Об одиночестве. О переживании утраты.

Главное - о принятии себя, что с оглядкой на исполнителя титульной роли выглядит вполне автобиографично. Тут, к слову, надо напомнить: Кейдж не просто сыграл в картине - он её ещё и спродюсировал, и в принципе без него она бы не состоялась. Получается, кино для артиста важное, личное. А для всех нас - в каком-то смысле знаковое: интересно, знаете ли, наблюдать, как ходячий мем почти возвращается в мейнстрим. Почти - потому что опыт "Мэнди", "Цвета из иных миров" и битвы с антиматрониками всё-таки не пропьёшь; и тем не менее смотреть "Свинью" стоит не столько ради guilty pleasure, сколько ради нормального удовольствия, которое иногда способен подарить нормальный жанровый кинематограф.

Впрочем, изрядная доля кайфа - именно в обманутых ожиданиях. Тревожный оркестровый саундтрек будто анонсирует кровавую баню - а вот нате вам пасторальную, воздушную, медитативную инди-притчу с плавной картинкой и лишь чуточкой, капелькой приятного сумасшествия. Невротичный персонаж Алекса Вулффа ("Реинкарнация"), можно подумать, нужен, чтобы ему дали по морде, и ведь сам напрашивается поначалу - а вот получите-ка извечную тему отцов и детей с упором на примирение. Трейлеры намекали на трэш-версию "Джона Уика" - а вместо неё чистый дзен, даром что в частностях, вплоть до цитат из древнегреческой мифологии, на "Джона Уика" действительно похожий. Негодяй заслуживает расправы? Давайте лучше накормим его вкусным ужином.

Хорошо же? Хорошо. Благодатно. Уютно. Трогательно. Прослеживается, кстати, в этой удивительной метаморфозе кое-что от далеко не чужого Кейджу Дэвида Линча, который когда-то одурачил прогрессивное человечество своей "Простой историей". Там, правда, свинки не было. Здесь есть. Жалко её, бедную.

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