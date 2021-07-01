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Названа дата премьеры фильма про Николаса Кейджа с Николасом Кейджем

Новости
    01.07.2021, 20:17
Текст:   Козьма Лоханкин

Интригующий фильм "Невыносимая тяжесть огромного таланта", где Николас Кейдж сыграет самого себя, выйдет 22 апреля 2022 года, сообщает Collider.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним, в ленте, которая находится на балансе студии Lionsgate, будет иронично обыгрываться карьера и биография мемогеничного актёра.

По сюжету с некогда успешным, а ныне прозябающим актёром отказывается общаться даже собственная дочь. Неожиданную помощь предлагает фанат Николаса - миллиардер и наркобарон, которого играет Педро Паскаль. Он приглашает актёра на свой день рождения, чтобы тот его развлёк. За что предложен миллион долларов. Но тут его вербует ЦРУ и даёт ему секретную миссию, и всё идёт не по плану - к тому же на празднике оказываются его жена и дочь.

В экшн-комедии обещается множество отсылок к фильмографии всеобщего любимца с безумным взглядом.

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