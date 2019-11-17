Николас Кейдж сыграет двух Николасов Кейджей в фильме о Николасе Кейдже

Грядет очередной и, пожалуй, один из самых внушительных и причудливых витков в карьере великого Кейджа.

Как передает THR, 55-летний лауреат "Оскара" Николас Кейдж может сыграть Николаса Кейджа в драме про Николаса Кейджа. Причем даже не одного, а двух, если точнее.

Лента скромно называется "Невыносимая тяжесть огромного таланта" (The Unbearable Weight of Massive Talent). По сведениям издания, студия Lionsgate вышла на финальный отрезок переговоров по приобретению прав на проект.

Если все выгорит, то - повторим - Николас Кейдж сыграет в картине по сценарию Тома Гормикана и Кевина Эттена (сериал "Призраки") Николаса Кейджа, отчаянно пытающегося получить роль в новом фильме Квентина Тарантино. При этом периодически нынешний Кейдж ведет беседы с "эгоистичным Кейджем" из девяностых. В результате жизнь актера, погрязшего в долгах, - так себе. Ситуацию обостряют натянутые отношения с дочерью-подростком.

Но это только начало бедствий. Далее Кейдж, вынужденный подвизаться свадебным генералом, попадает на вечеринке в лапы фаната-миллионера, мексиканского наркобарона, одержимого желанием снять фильм по своему сценарию - с одной стороны, и под опеку ЦРУ - с другой. И далее - по нарастающей. Вскоре на криминальный праздник привозят жену и дочь Кейджа, и теперь ему предстоит начать играть "роль всей своей жизни".

Отмечено, что в "Невыносимой тяжести" будут содержаться многочисленные отсылки к самым известным лента Кейджа - от "Без лица" до "Угнать за 60 секунд".

Ранее вышел трейлер очередной экранизации лавкрафтовского "Сияния извне" - с Кейджем в главной роли.