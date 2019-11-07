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Вышел трейлер экранизации "Цвета из иных миров" Лавкрафта

Новости
    07.11.2019, 12:36
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

7 сентября на МКФ в Торонто состоялась премьера очередной экранизации "Цвета из иных миров" ("Сияние извне", The Colour Out of Space) Лавкрафта - с Николасом Кейджем в главной роли. Вызвав радость у рецензентов в профильной периодике.

Фото: youtube.com/ BBC
Тизер: "Рождественская песнь" от создателя "Острых козырьков"

Теперь опубликован и трейлер кинополотна - на YouTube-канале RLJE Films.

И, судя по ролику и по тому факту, что к ленте причастны создатели великого фильма "Мэнди", включая Элайджу Вуда, имеет смысл прямо сейчас начать авансом перевозбуждаться. Авторы отзывов могут быть сильно правы.

Режиссер и сосценарист "Цвета" - Ричард Стэнли, постановщик культовых "Дьявола песков" и "Железа", не снимавший полнометражного художественного кино более двадцати лет, кстати.

Помимо Кейджа на экране - Джоэли Ричардсон ("Девушка с татуировкой дракона", "Части тела"), Томми Чонг (франшиза Up in Smoke, "Параллельные миры"), Эллиот Найт ("Титаны", "Американская готика"), Джулиан Хиллиард ("Призраки дома на холме").

Даты российского проката, если он вообще будет, у картины пока нет.

Рассказ The Colour Out of Space, сайфай-хоррор, был написан в 1927 году и тут же опубликован в журнале Amazing Stories. По его сюжету, на территорию фермы недалеко от Аркхема, придуманного Лавкрафтом городка, падает метеорит. С самыми роковыми и инфернальными последствиями, разумеется.

Как видим, действие новой картины перенесено в наше время.

Обращение к теме Стэнли - уже пятое по счету. Ранее рассказ адаптировали в виде британо-американского "Умри, монстр, умри!" (1965 год, Дэниел Хэллер), американского "Проклятия" (1987, Девид Кеит), итальянского "Цвета из тьмы" (2007, Иван Зуккон) и немецкого "Цвета" (2010, Хуан Ву).

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