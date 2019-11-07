Вышел трейлер экранизации "Цвета из иных миров" Лавкрафта

7 сентября на МКФ в Торонто состоялась премьера очередной экранизации "Цвета из иных миров" ("Сияние извне", The Colour Out of Space) Лавкрафта - с Николасом Кейджем в главной роли. Вызвав радость у рецензентов в профильной периодике.

Теперь опубликован и трейлер кинополотна - на YouTube-канале RLJE Films.

И, судя по ролику и по тому факту, что к ленте причастны создатели великого фильма "Мэнди", включая Элайджу Вуда, имеет смысл прямо сейчас начать авансом перевозбуждаться. Авторы отзывов могут быть сильно правы.

Режиссер и сосценарист "Цвета" - Ричард Стэнли, постановщик культовых "Дьявола песков" и "Железа", не снимавший полнометражного художественного кино более двадцати лет, кстати.

Помимо Кейджа на экране - Джоэли Ричардсон ("Девушка с татуировкой дракона", "Части тела"), Томми Чонг (франшиза Up in Smoke, "Параллельные миры"), Эллиот Найт ("Титаны", "Американская готика"), Джулиан Хиллиард ("Призраки дома на холме").

Даты российского проката, если он вообще будет, у картины пока нет.

Рассказ The Colour Out of Space, сайфай-хоррор, был написан в 1927 году и тут же опубликован в журнале Amazing Stories. По его сюжету, на территорию фермы недалеко от Аркхема, придуманного Лавкрафтом городка, падает метеорит. С самыми роковыми и инфернальными последствиями, разумеется.

Watched Color Out of Space (2019)& it was good. I wasn't exactly sure what to expect from Richard Stanley's first full length film since Dust Devil but it shows he's still got it maybe not as artistic as that and Hardware but it's a fun watch more so with an uncaged Cage in tow👍 pic.twitter.com/I4wuWFPS5Y — Trash Can Dan (@TrashCanDanpt3) 3 ноября 2019 г.

Как видим, действие новой картины перенесено в наше время.

Обращение к теме Стэнли - уже пятое по счету. Ранее рассказ адаптировали в виде британо-американского "Умри, монстр, умри!" (1965 год, Дэниел Хэллер), американского "Проклятия" (1987, Девид Кеит), итальянского "Цвета из тьмы" (2007, Иван Зуккон) и немецкого "Цвета" (2010, Хуан Ву).