Что в кино: "Веном 2", победитель Каннского фестиваля, русская чернуха

В числе свежих премьер уходящей недели - долгожданный сиквел "Венома", эпатажный победитель Каннского фестиваля, российская чернуха про малолетнюю мать, драмедия с Обри Плазой и Майклом Кейном, пара хорроров.

"Веном 2"

Фото: kinopoisk.ru

Если первый фильм про пришельца-симбиота, вселившегося в журналиста Эдди Брока, вам пришёлся по душе, второй вряд ли вас разочарует. Это легкий хулиганский кинокомикс, к тому же на редкость по нашим временам лаконичный - всего полтора часа. Брок в исполнении неподражаемого Тома Харди ещё активнее собачится с кровожадным соседом по телу - раздолбаем Веномом, попутно обзаводясь новым врагом в лице Карнажа - другого симбиота, делящего тело с маньяком Клетусом Кэседи (прекрасный Вуди Харрельсон). С шутками-прибаутками они подбираются к эффектной финальной схватке - всё подкупающе просто. Многие критики, как и три года назад, воротят носы, зато массового зрителя, похоже, всё устраивает. Как и оригинальной картине, продолжению вредит травоядный возрастной рейтинг, но тут уж ничего не поделаешь. Рецензия - тут.

"Титан"

Фото: kinopoisk.ru

Француженка Жюлия Дюкурно, с чьего "Сырого" на Каннском фестивале 2016 года, как рассказывают, выносили самых впечатлительных зрителей, снова эпатирует публику. При этом одновременно вовсю подыгрывая вкусам леваков, оккупировавших сферу культуры и давно царящих в Каннах. "Золотая пальмовая ветвь", конечно, неслучайна - Дюкурно шагнула в визуализации постгуманистических фантазий далеко - куда там "Аватарам" с "Химерами".

Алекса в детстве попала в аварию, которую сама же и спровоцировала, и теперь вынуждена жить с титановой пластиной в голове. Она работает стриптизёршей, отплясывая на капотах машин. Барышня и до аварии явно людей недолюбливала, а с куском металла в голове мизантропию развила до предела, отдавая предпочтение твёрдым блестящим предметам. Поэтому она не моргнув глазом убивает надоевшего поклонника заколкой, после чего совокупляется с автомобилем. Каким именно образом она это делает - не спрашивайте, но в результате Алекса ещё и беременеет.

Далее следует вереница насколько жестоких, настолько и бессмысленных убийств и изменение внешности посредством удара лицом об раковину в общественном туалете. А затем Алексу подбирает стареющий мужик, решивший, что она - его сын. Мужик вообще с большим приветом: будучи командиром спасательной бригады, он одержим своей альфа-самцовостью, постоянно качается и колет себе какую-то неведомую дрянь, явно организму вредящую.

При всём этом он испытывает парадоксальную слабость к новообретённому, внешне уже совершенно бесполому "сыну", который, напомним, вынашивает неведомое существо, зачатое от средства передвижения. Последний факт на материнском здоровье тоже сказывается весьма пагубно, и из-под потрескавшегося живота Алексы то и дело сочится солярка (всё снято с предельным уровнем натурализма - Кроненбергу в кошмаре не приснилось бы). Что, впрочем, не мешает будущей маме ещё разок потешить своё либидо свиданием с другой машиной - теперь пожарной.

Короче, прогрессивная общественность отменяет не белых цисгендерных мужчин (хотя их в первую очередь, конечно), не человеческое тело даже, а людей вообще. Спешите видеть. Это, как минимум, занятное зрелище, хотя и не для слабонервных.

"Ничья"

14-летняя Вика родила дочку. От инцестуальной связи с признаками изнасилования. Поэтому о своём ребёнке она должна молчать в кругу родственников, которые ведут себя как скоты - почти все, включая отца, а про братца и говорить нечего. Исключение составляет только мама - старая, больная женщина, замученная нищетой и глухой дремучестью жизни в уральской провинции, на глазах теряющая рассудок. Из школы Вику выгнала ханжеская администрация. А ещё у девочки послеродовые кровотечения.

Вокруг - тлен, безысходность, разруха. И уроды, главное - уроды. В этом аду несчастный ребёнок, сам только что родивший ребёнка, не имея вообще никакой поддержки, мечется в поисках хоть какого-то просвета. Но находит только бескрайний эгоизм, тупое непонимание, циничное безразличие или фарисейское осуждение. Каждая сцена затянута до озверения, многие реплики механически повторяются раз за разом, ребёнок постоянно и громко плачет, внешняя грязь и внутренняя дрянь откровенно смакуются - в общем, это чуть ли не менее смотрибельно, чем ранние фильмы Сигарева.

Ну и, конечно, 31-летняя дебютантка в полном метре Лена Ланских не отказывает себе в удовольствии ввернуть ценный политический комментарий - ну как в фильме про малолетнюю мать-одиночку обойтись без попа-милитариста, дающего "политинформацию" на фоне имперского флага, и тому подобных "сатирических" деталей? Образцовая, ничем не разбавленная и садистски настроенная к зрителю чернуха об "этой стране".

"Бестселлер"

Фото: kinopoisk.ru

Канадская актриса Лина Росслер тоже дебютирует в полном метре - драматической комедией "Бестселлер" со звёздным дуэтом в центре. Обри Плаза играет владелицу издательства, ранее принадлежавшего её отцу. Предприятие по всем признакам идёт к краху, и девушка пытается ухватиться за соломинку в лице Харриса Шоу - некогда знаменитого писателя, а сейчас - затворника, матершинника, сексиста и алкоголика (такого себе Чарльза Буковски) в исполнении дважды оскароносного Майкла Кейна.

Не без труда ей удаётся склонить старого брюзгу к сотрудничеству и отправиться в турне по стране с новой книгой. В дороге-то Шоу и разворачивается во всей своей невыносимости, пока бедняжка тщится возродить его карьеру и спасти семейный бизнес. Но в конце концов, само собой, общий язык они находят и даже проникаются взаимной симпатией. Немудрёное добренькое кино, которое иногда хочет казаться злее и провокационнее, чем есть на самом деле.

"Лес призраков: Сатор"

Фото: kinopoisk.ru

Двухлетней выдержки американский хоррор Sator человек-оркестр Джордан Грэм снял сам. Он - загибайте пальцы - режиссёр, сценарист, продюсер, оператор, композитор и монтажёр. Лесную хижину, где размещена часть действия, Джордан построил сам. А одну из ролей - старушку с деменцией - сыграла его собственная бабушка.

Сюжет такой: главный герой по имени Адам и ещё несколько человек живут в глухом лесу, проклятом злобной ведьмой, которая при помощи демона Сатора порабощает одних смертных и расправляется с другими. Собственно, на этом всё, но фильм изобилует пространными диалогами и длиннющими вставками, позволяющими кое-как растянуть ленту на полтора часа, и до "экшна" вы доберётесь только к самому концу.

Единственное, зато существенное оправдание "Сатора" - он очень, очень красив, как в части лесных пейзажей "под "Твин Пикс", так и в живописании нечисти. Из всех амплуа Грэму лучше всего далось операторство.

"Мама: Возвращение из тьмы"

Фото: kinopoisk.ru

Другой ужастик приехал к нам из Австралии. В нём молодая женщина Клэр возвращается в родной городок, узнав о смерти отца. Местные жители ведут себя странно, и всё указывает на наличие в окрестностях культа, опять же, ведьм. И это как-то связано с прошлым Клэр, предпочитающей об этом не помнить.

Но однажды она откроет страшную тайну о своём происхождении - не особо способную кого-то удивить. Любители фильмов про тихую глубинку, где водятся черти, могут ознакомиться, но это вовсе не обязательно даже для них.

"Джим Пуговка и Чёртова дюжина"

Фото: kinopoisk.ru

Продолжение немецкого детского фэнтези по мотивам книг писателя Михаэля Энде, автора "Бесконечной истории". Маленький мальчик Джим живёт в стране Медландии с другом Лукасом - машинистом поезда-вездехода. В прошлом фильме они смогли покорить дракона и спасти принцессу, теперь они противостоят злым пиратам, а Джим попутно узнаёт правду о своих корнях. По меркам подобного семейного детского кино - очень даже прилично исполненная дилогия с терпимой графикой и оригинальными монстрами (есть, в частности, плод любви дракона с бегемотом). Режиссёр - тоже не незнакомец с горы, а Деннис Ганзель ("Механик: Воскрешение", "Эксперимент 2: Волна").

"Её заветное желание"

Фото: kinopoisk.ru

Молодой человек отважно спасает девушку-колясочницу от беды, но та вместо благодарности демонстрирует заносчивость. Он всё равно ищет её расположения и постепенно находит, хотя обходится это ему недёшево. Сентиментальная история любви для романтично настроенных поклонников аниме.

"Вне зоны доступа"

Фото: kinopoisk.ru

16-летний школьник Ваня боится нырнуть с вышки, и за малодушие строгий отец (Кирилл Кяро) его наказывает заменой тура в Испанию на поездку в деревню. Ваня не так уж и против - там живут друзья его детства Маша и Кирилл, которых он не видел несколько лет. Всё вроде бы хорошо: воспоминания, игры, веселая затея отказаться на всё лето от телефонов, авантюра со спасением лошадки.

Но, разумеется, в компании из двух мальчиков и одной симпатичной девочки в конце концов возникает естественная напряжённость. Разрешается всё, впрочем, бескровно и даже, кажется, ко всеобщей выгоде (что не вполне убедительно, ну да ладно), а Ваня побеждает свой страх и налаживает отношения с папой.

Миленькая и совершенно ни на что не претендующая легковесная мелодрама о взрослении от дебютантки в режиссуре Анны Курбатовой (сценаристка "Проводника" и "Спасите Колю!").

"После пробуждения"

Фото: kinopoisk.ru

Синопсис этой итальянской мелодрамы ("От компании, подарившей вам франшизу "После", - предупреждает постер) начинается со слов "Вивьен попадает в страшную аварию и просыпается в больнице с потерей памяти". На самом деле описанная неприятность происходит уже в последней трети фильма, а до этого нас очень долго и с массой лишних подробностей вводят в курс личной жизни героини: она встречается с парнем, который ей изменяет с мужиком - тренером по плаванию. При этом она нравится другому парню, а тот в грязный секрет соперника посвящён. Но из соображений благородства молчит.

Но когда Вивьен об этом узнаёт, она, представьте себе, жест не оценивает и приходит в бешенство. Тут-то она и попадает в аварию, обнаружив двух ухажёров. А там уже и до хэппи-энда недалеко. Стоило ли ради этого тянуть кота за хвост почти два часа?

Также в кино: документалка "Бондарчук. Battle", российская комедия "Флэшмоб", австралийский мультфильм "Пушистые спасатели", российский мультфильм "Братцы кролики: Байки старого замка".

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