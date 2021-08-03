Вышел русский трейлер фильма ужасов "Мама: Возвращение из тьмы"

На YouTube обнародован локализованный трейлер (16+) оперирующего всеми доступными жанровыми штампами австралийского хоррора "Мама: Возвращение из тьмы" (в оригинале - The Unlit).

Поставила картину актриса из главной национальной "мыльной оперы" "Соседи" Кейт Уитбред. Сценарием был озадачен дебютант Даррен Марки.

Дело там у них в следующем. Женщина Клэр возвращается в родной город после смерти матери "и обнаруживает, что в доме ее детства происходят мистические события, навевающие ужас", а весь город охвачен страхом - местные в панике сбегают. Но Клэр не прогибается под истерию мракобесия и "решает встретиться лицом к лицу с призраком умершей матери" - чтобы спасти город от потусторонней нечисти.

В ролях Кассандра Маграт ("Соседи", "Волчья яма", "Отчаянные домохозяйки"), Кевин Хофбауэр ("Сестры", "Уборщики"), Ли Мэйсон ("Соседи", Раскольников в австралийской версии "Преступления и наказания" 2015-го), Джон Вос ("Доктор Кто", "Аббатство Даунтон"), Франческа Уотерс ("Проповедник", "Удивительные странствия Геракла") и Гиги Василевич.

В кино - 2 сентября.