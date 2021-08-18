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Вышел трейлер российской подростковой мелодрамы "Вне зоны доступа"

Новости
    18.08.2021, 17:15
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Космос PR Фото: Космос PR
Фото: Космос PR

Появился трейлер российской подростковой мелодрамы "Вне зоны доступа".

Фото: youtube.com/ Megogo Distribution
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По сюжету 16-летний Ваня после ссоры с отцом едет в деревню к тете и ее маленькой дочке. Там живут друзья его детства. Ваня случайно топит свой телефон, и ребята решают отказаться на все лето от гаджетов и интернета, придумывая себе "интересные занятия и приключения". А дальше - первая любовь, ревность и сопутствующие страсти.

В ролях: Кирилл Кяро ("Эпидемия", "Измены"), Нонна Гришаева ("Папины дочки", проекты "Квартета И"), Александр Нестеров ("Магомаев", "Простые истины"), Ксения Теплова ("Ненастье"), а также ряд молодых актёров: Олег Чугунов, Маргарита Дьяченкова, Влас Кропалов, Лиза Мевдедева ("Полёт").

Режиссер - Анна Курбатова (сценаристка и продюсер "Спасите Колю!"), она же - сосценаристка вместе с Анной Соболевской ("На острие").

Премьера - 23 сентября.

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