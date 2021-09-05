Вышел трейлер российской драмы про 14-летнюю мать-одиночку "Ничья"

На YouTube-канале SonyPicturesRU опубликован трейлер российской социальной драмы "Ничья" (18+).

В центре - 14-летняя Вика, которая "живет в маленьком уральском городе, собирает ягоду на болотах, помогает маме торговать на продуктовом рынке и танцует в школьном кружке хореографии". А еще у этого ребенка уже есть ребенок. О котором никто не должен знать.

Режиссер и соавтор сценария - Лена Ланских ("Домашний режим", "Рок"), также сыгравшая в ленте наркоманку. Продюсер - Сергей Сельянов.

В ролях: дебютантка Анастасия Струкова - главная роль, Ольга Малахова ("Мосгаз"), Иван Ивашов ("Отряд "Феникс"), Вячеслав Баранов ("Рюриковичи"), Владимир Шабельников ("Мажор", "Проект "Анна Николаевна"), Татьяна Тихменева ("Свои").

В кино - с 30 сентября.