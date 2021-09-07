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Тесса, любовь балбеса

Рецензии
    07.09.2021, 12:33
Текст:   Дмитрий Сосновский
Вполне возможно, что вы жили до сих пор, не зная о существовании, если можно так сказать, писательницы Анны Тодд и кинофраншизы "После", основанной на её так называемой литературе. С чувством огромной вины и рискуя лишить читателя веры в человечество, возьмём на себя смелость вывести вас из счастливого неведения. Не одним же нам мучиться, в самом деле.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Изначально серия "После" была вдохновлена фэндомом бойз-бэнда One Direction. То есть общий интеллектуальный уровень произведений примерно понятен сразу. Тодд публиковала свои текстики, в которых излагала смехотворно примитивную и до безумия сентиментальную историю отношений пай-девочки и "крутого бунтаря". И в какой-то момент обнаружила, что её наивная писанина пользуется небывалым успехом - целевая аудитория обнаружилась чрезвычайно быстро. Издание в бумажном виде и последующая экранизация стали вопросом ближайшего времени. А теперь вот оно превосходит романы Джоан Роулинг по популярности на "Литресе".

Фото: kinopoisk.ru
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Самое страшное, что Анна успела за шесть лет написать больше одиннадцати книг (как в той старинной кавээновской шутке про Сергея Жукова, "придумавшего неплохой альбом" по пути к сцене). И как минимум немалая их часть будет экранизирована. Потому что фильмы, начавшие появляться в 2019-м, тоже вполне окупаются - второй фильм (вышел год спустя), например, уверенно возглавил российский прокат в свои первые выходные, обойдя такие блокбастеры, как "Довод" и "Мулан". И пускай фантастический боевик Кристофера Нолана и диснеевская сказка были уже не первой свежести, высокие показатели убогой мелодрамки всё равно производят впечатление. Впечатление, конечно, самое скверное.

В новой, только что вышедшей третьей "Главе" пристальное наблюдение за этой в высшей степени неинтересной парочкой продолжается. Основной конфликт и двигатель "сюжета" таков: девица Тесса получила предложение мечты и хочет переехать в Сиэтл, а юноша Хардин в Сиэтл ехать не желает и на возлюбленную обижается, ревнуя её к каждому столбу и собственным снам. Обижаться и ревновать - вообще его любимые занятия, и от постоянных необоснованных истерик этого субчика хочется лезть на стену кинотеатра уже через несколько минут.

Собственно, большую часть "После. Глава 3" голубки ругаются из-за злосчастного переезда в Сиэтл, чёрт бы его побрал. И ещё немного переругиваются из-за объявившегося вдруг отца девушки. Время от времени они прерываются на секс. Секс Тессы и Хардина занимает немалую часть хронометража. Секс с презервативом. Секс без презерватива. Секс в бассейне. Секс по телефону. Секс в Сиэтле. Снято это чрезвычайно невинно, интимные сцены не отличаются ни откровенностью, ни разнообразием, с умилительной наивностью тщась изобразить "романтику". Для подчёркивания соответствующей атмосферы амурные ласки героев всегда начинаются с лёгкой музычки, что вызывает весёлые ассоциации с определёнными фильмами для взрослых. Хотя единственное, что франшизу "После" с ними роднит - помимо дрянного и навязчивого саундтрека - это уровень актёрской игры и степень проработанности сценария.

Фото: Русский Репортаж
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В конце они за каким-то бесом отправляются ещё и в Великобританию, где живёт нелюбимая мать Хардина. Там они с Тессой почему-то сексом не занимаются - вместо них это делает пара второстепенных персонажей, хотя и не с таким энтузиазмом. На родных островах мальчуган узнаёт Страшную Тайну о своём происхождении. Причём этот, прости господи, "твист" становится очевидным задолго до того, как его суть торжественно озвучат с необычайно серьёзным видом. Но Хардин умом не отличается, и доходит до него перед самыми финальными титрами - желанными как никогда прежде. До того вас успеют расстроить напоминанием о продолжении, которое непременно следует. Ведь охотники таращиться (добровольно! За деньги!) на это невыносимое недокино опять найдутся. И это не может не озадачивать.

Текст на сайте "Год литературы"

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