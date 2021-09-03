Что в кино: новый Marvel, женский футбол, "После 3", испанский Кинг

В прокате - новый фильм Marvel, третья часть чудовищной подростковой мелодрамы, суровый русский женский футбол, греческий участник фестиваля в Венеции, симпатичный испанский хоррор и ещё кое-что.

"Шан-Чи и легенда десяти колец"

Фильму про супергероя-китайца вредит причастность к Киновселенной Marvel: начинаясь как бодрый уся-боевик в лучших жанровых традициях прошлого, он к середине замедляет темп и перегружается унылым нравоучительным бубнежом вперемешку с классическим марвеловским пустым пафосом. Финальная битва хороша, конечно, но до неё ещё надо досидеть. Рецензия - тут.

"После. Глава 3"

Фото: kinopoisk.ru

Да, линейка подростковых горе-мелодрам, основанная на огромной книжной серии Анны Тодд, и не думает заканчиваться. Ещё бы - окупается ведь. Кто-то же это смотрит. И - хуже того - читает. Девушка Тесса намылилась в Сиэтл, где нашла работу мечты, а её парень Хардин этого не хочет. И вот они ругаются, время от времени прерываясь на не слишком разнообразный и целомудренно снятый секс. Невыносимое совершенно зрелище, но свою аудиторию как-то ухитряется иметь.

"Нефутбол"

Фото: kinopoisk.ru

Такой себе "Играй, как Бекхэм" по-русски от режиссёра печально известной "комедии" "Взломать блогеров" Максима Свешникова. Пугаться, впрочем, не стоит, на сей раз всё совсем не так кромешно. Это всего лишь вполне безобидное кино о спорте с модным феминистским оттенком. О провинциальном любительском женском футболе. Не настолько любительском, как в "Женском мужском спорте" (был такой фильм) - здешние героини изначально умеют обращаться с мячом.

Но не то чтобы очень хорошо, и будущее команды под угрозой. Завод-спонсор решает сократить расходы и её расформировать. Боевая капитанша Даня в исполнении Любови Аксёновой, однако, уговаривает владельца дотерпеть до конца сезона и, если девушкам удастся выйти в профессиональную лигу, сохранить финансирование. Незадолго до того появляется новый тренер - бывший футболист Панов (не тот Панов из песни группы "Сплин", другой, вымышленный), которого играет Егор Корешков.

Укомплектовав основу однокашницами (судя по фильму, среди таганрогских школьниц футбол необычайно популярен) и юным дарованием (Валентина Ляпина из "Мира! Дружбы! Жвачки!"), Даня сквозь тернии поражений и личных конфликтов ведёт коллектив к победе, заодно приучая декадентствующего Панова уважать женский футбол и женщин вообще. Попутно почти каждая из героинь встречает любовь. Победа, равенство, романтика, хэппи-энд. Что самое смешное, с точки зрения футбольных реалий "Нефутбол" заметно убедительнее "Тренера" Данилы Козловского.

"Яблоки"

Фото: kinopoisk.ru

Полнометражный дебют грека Христоса Нику из программы "Горизонты" Венецианского фестиваля своей хмурой ироничностью немного напоминает работы его знаменитого соотечественника Йоргоса Лантимоса. "Яблоки" впервые появились на больших экранах ровно год назад, но тревожной актуальности с тех пор не растеряли.

В Афинах свирепствует загадочная эпидемия: люди ни с того ни с сего начисто теряют память. Побороть напасть врачи бессильны, и для тех несчастных заболевших, чьи личности определить не представляется возможным, организована программа по созданию "новой личности". Она, как и положено, предполагает осуществление определённых "шагов" на этапе "строительства себя" с заполнением своеобразного дневника по мере выполнения задач. "Яблоки" можно смотреть и просто как мрачную фантазию о ближайшем будущем, и как едкую социальную сатиру на современные города, где многие и безо всякой амнезии проживают главные моменты своей жизни точно так же - не вполне осознанно и "для галочки". Очень симпатичный фильм, хотя его тихая интонация и неспешность наверняка придутся по вкусу не всем.

"Дом улиток"

Ещё одна достойная внимания новинка нашего проката - мистический хоррор из Испании о молодом писателе. В 70-х годах прошлого века он отправился из большого города в глушь, ища уединения и стремясь вернуть утраченное вдохновение. Но всё идёт не по плану: жители маленького городка ведут себя недружелюбно, а самого героя начинают преследовать какие-то зловещие мороки. Атмосфера "под Стивена Кинга" по-испански придаёт ленте очарования, пусть впечатление и смазывает более чем предсказуемый финальный твист. Рецензия - здесь.

"Чужая Земля"

Фото: kinopoisk.ru

Вы будете смеяться, но человечество будущего опять, как и неделю назад в "Воспоминаниях" Лизы Джой, по халатности затопило Землю. Кое-кому удалось бежать на некую планету под названием Кеплер-209. Но там перспективы оказались нулевыми: из-за "особых условий атмосферы" невозможно обзавестись потомством. Поэтому спустя некоторое время на родину снаряжаются экспедиции с целью узнать, не поспешили ли люди с эмиграцией - вдруг Земля всё-таки пригодна сохранения вида. Тем более что там всё это время оставались и выживали те, кому места в колонии не хватило. Оставались, выживали - и вырождались. Так что пришельцев с Кеплера-209 ждёт не самый тёплый приём.

Но это станет меньшим из зол, когда сюжет внезапно совершит кульбит через голову, шлёпнувшись где-то в области фобий Маргарет Этвуд с её "Рассказом служанки". До тех пор эта немецкая картина представляется не лишённым оригинальности минималистичным постапокалипсисом с хорошим кастом (Иэн Глен - "Джорах Мормонт" из "Игры престолов", Нора Арнезедер из "Моцарта в джунглях", Йоэль Басман из "Родины"), и даже масса существенных недосказанностей не сильно ей вредит.

"В западне"

Фото: kinopoisk.ru

Завязка напоминает экранизированную четыре года назад кинговскую "Игру Джеральда": женщина обнаруживает себя существенно ограниченной в передвижении рядом с бездыханным телом мужа в оторванном от цивилизации доме. Разница в том, что кончина супруга была тщательно спланированной, а прикована несчастная не к кровати, а к трупу. Таким образом затейливый ревнивец отомстил неверной спутнице за измену. А чтобы жизнь сахаром не казалась, загодя подослал к ней пару отморозков. Угодившую в пикантную ситуацию даму играет неутомимая Меган Фокс, и наблюдать за её попытками выбраться - зрелище достаточно увлекательное, если вас в принципе способны увлечь такого рода скромные триллеры.

"Девятый калибр"

Фото: kinopoisk.ru

Успешный адвокат Фернандо вдруг оказывается меж двух огней - его подозревают в крупной краже два конкурирующих мафиозных клана. Пытаясь спасти свою голову, он становится причиной кровавой бандитской войны. Совсем бы горемыке пропасть, если бы не благородная помощь экс-возлюбленной, тесно связанной с одной из враждующих сторон. Впрочем, и товарищ адвокат вовсе не так прост. Не самый захватывающий триллер про мафию совместного итало-бельгийского производства в глазах российского зрителя может получить пару дополнительных баллов благодаря неожиданной роли Ксении Раппопорт, играющей ту самую бывшую-спасительницу.

"Боец без правил"

Фото: kinopoisk.ru

Экранизация реальной истории жизни Ника Ньюэлла - бойца MMA, родившегося с одной рукой. Превозмогание, воля, упорство, взлёты, падения и снова взлёты. Словом, ещё одна спортивная драма, призванная вдохновлять отчаявшихся, прославлять умение не сдаваться и брать своё. Некоторых поклонников силовых видов, вероятно, равнодушными не оставит.

"NT: Ромео & Джульетта"

Фото: kinopoisk.ru

В рамках проекта HD Theatre в российские кинотеатры приехала необычная постановка классической шекспировской трагедии с прекрасной Джесси Бакли (четвёртый сезон "Фарго", "Думаю, как всё закончить", "Чернобыль") и обладателем "Золотого глобуса" Джошем О'Коннором ("Корона", "Доктор Кто", "Острые козырьки"). Рецензия - тут.

"Кэндимен"

Фото: kinopoisk.ru

Продолжается прокат обновлённого "Кэндимена". Сняла его молодая темнокожая женщина-режиссёр Ниа ДаКоста. Зато в написании сценария и продюсировании участвовал не кто-нибудь, а сам оскароносный Джордан "Я не снимаю белых актёров в главных ролях" Пил. Так что актёрский состав и общая направленность перезапуска культовой хоррор-франшизы ясна с самого начала.

Тем более что и оригинальная трилогия была в немалой степени посвящена расовым вопросам - собственно, главный антагонист Дэниел Робитайл (к роли точечно вернулся Тони Тодд) превратился в злющего призрака после того, как бешеные расисты его зверски убили. Так что неудивительно, что Пил и его окружение остановили свой выбор именно на этой истории. Выкрутив BLM-повестку, разумеется, до максимума. Тут она и вслух проговаривается не раз - так, на всякий случай. При этом снято вполне прилично и с уважительным вниманием к оригиналу. В общем, чувствуется руководящая рука Джордана - как в минусах, так и в плюсах.

"Охотник за разумом: Схватка"

Фото: kinopoisk.ru

Ещё можно успеть посмотреть любопытный, но не выдающийся психологический триллер No Man of God "Не божий человек" - как нетрудно догадаться, указанным выше названием мы обязаны креативным локализаторам. Косвенно, конечно, лента Эмбер Роуз Сили с сериалом Дэвида Финчера связана: здесь тоже аналитик из ФБР пытается пролезть в голову маньяка. Но происходит это уже годы спустя - в восьмидесятых.

В основе - имевшая место на самом деле история встреч агента Билла Хагмайера с одним из самых кошмарных маньяков в истории - Тедом Банди. Про последнего в 2019-м вышел художественный фильм "Красивый, плохой, злой" с Заком Эфроном и четырёхсерийная документалка Netflix "Беседы с убийцей". Хагмайера играет Элайджа Вуд, а злодея, на чьей совести - десятки (точная цифра неизвестна, но предположения доводят её до сотни) зверских убийств - Люк Керби.

Авторы фильма опускают жуткие подробности и пытаются сыграть в психологизм. Главный герой - не Банди, а Хагмайер, старающийся балансировать между пониманием, какое перед ним сидит чудовище, необходимостью разговорить его и невольной симпатией, которую тот, по многочисленным свидетельствам, вызывал у окружающих. Никакой заявленной в русском заголовке "схватки", однако, нет - большую часть времени мужчины довольно мило беседуют и полностью друг другом довольны.

При этом за кадром остаётся самое интересное - как эфбээровцу удалось втереться в доверие к социопату, презирающему власти. Да и знаменитая харизматичность Банди в фильме вовсе не так уж очевидна. При всём уважении к хорошим актёрам, сценарий им немногое позволяет - и это при такой перспективной концепции.

"Принцесса Якудза"

Фото: kinopoisk.ru

Ещё несколько дней в кино - бразильский фильм с азиатским колоритом и Джонатаном Ризом Майерсом ("Викинги") в одной из главных ролей. Юная сирота (её играет певица Масуми) оказывается наследницей части могущественной империи якудза в Бразилии. Узнаёт она это при не самых приятных обстоятельствах - конкуренты объявляют на неё охоту. Тем временем некий гринго (Майерс) приходит в сознание в больнице и ничего не помнит. Но обнаруженная при нём катана извилистым путём сводит его с бедной преследуемой сироткой. В общем, смесь "амнезийного" триллера про месть с боевиками про разборки якудза. Ничем, кроме самого этого факта, не выдающийся. Разве что вам очень интересна жизнь японской диаспоры в Южной Америке.

Также в кино - испанский мультфильм "Три мушкетера", трёхмерная (судя по трейлеру, довольно плохо нарисованная) полнометражка по мотивам популярного детского аниме об антропоморфном псе Д'Артаньгаве.

О других недавних премьерах читайте в предыдущих материалах.