Вышел трейлер мультфильма про Д'Артаньгава и трех псов-мушкетеров

Многие представители поколения, росшего в девяностых, наверняка с теплотой вспомнят один из любимых мультсериалов детства - "Д'Артаньгава и трёх псов-мушкетёров", испано-японскую анимационную адаптацию понятно какого романа Александра Дюма.

В Сети появился трейлер полнометражного 3D-мультфильма по мотивам мультфильма. Правда, помимо отголосков моментально всплывающей в голове музыкальной темы из титров, порадовать повзрослевших миллениалов ему особо нечем: качество анимации заставляет желать много лучшего.

Премьера в российских кинотеатрах состоится 1 сентября.

Мультсериал "Д'Артаньгав и три пса-мушкетёра" вышел впервые в Испании и Японии в 1981-м.

По забавному совпадению в том же году в СССР вышел знаменитый полнометражный мультфильм "Пёс в сапогах" с Николаем Караченцовым, Валентином Гафтом, Александром Ширвиндтом, Ириной Муравьёвой, Львом Дуровым и другими советскими звёздами на озвучке. Оба анимационных проекта пересказывают сюжет "Трёх мушкетёров" с собаками в главных ролях. Разница в том, что в мультсериале они антропоморфные.

В 1990 году вышло продолжение - "Возвращение Д'Артаньгава", как и первый мультсериал, состоящий из 26 серий. В 1992-1997 годах они выходили в эфире российских каналов 2x2, МТК и ТВ-6.