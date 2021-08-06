Вышел трейлер бразильского боевика с певицей Масуми "Принцесса якудза"

На YouTube оформился трейлер боевика бразильского производства "Принцесса якудза" (Yakuza Princess). Снял картину австрийский постановщик Висенте Аморим ("Рио, я люблю тебя"). Он же - соавтор сценария. Ролик выглядит недорого, неоново и свирепо.

Сюжет по большей части стоит на ходулях. Речь про японскую общину в Сан-Паулу, где 21-летняя сирота Акэми вдруг узнает, что она - "наследница половины империи якудза". При этом вторая половина синдиката алчет ее смерти.

И вот посланники второй половины, как водится, начинают преследовать девушку, ища ее извести - жизнь бедняги теперь висит на волоске.

Но приходит спасение, причем откуда вообще не ждали - от страдающего амнезией иностранца, "который уверен - его судьбу с японкой связывает древний самурайский меч".

Акэме сыграла японская певица Масуми, гадзина с отшибленной памятью - ирландский актер, лауреат "Золотого глобуса" Джонатан Риз Майер ("Викинги") - с красиво прилепленными шрамами.

Дальше - Цуёси Ихара ("Письма с Иводзимы"), Кенни Леу ("Морская полиции"), Тосидзи Такесима ("Настоящая кровь"), Эйдзиро Одзаки ("Видоизмененный углерод"), Чарльз Паравенти ("Город бога") и Николаш Тревижану.

Российская премьера - 26 августа.