Что в кино: "Легенда о Зелёном рыцаре", три апокалипсиса, "Мартин Иден"

В кинотеатрах на этой неделе хватает любопытного: полноценная премьера "Легенды о Зелёном рыцаре", новая размашистая фантастика от семейства Нолан, странненький постапокалипсис из Франции, экранизация "Мартина Идена", классика от Миядзаки и Карпентера, ещё не очень хорошо забытый Вуди Аллен.

"Легенда о Зелёном рыцаре"

Современная интерпретация поэмы XIV века о рыцаре Круглого стола сэре Гавейне, задолжавшем собственную голову загадочному существу, поставлена Дэвидом Лоури, режиссёром двух инди-драм и диснеевской сказки "Пит и его дракон". Получилось нечто среднее между его предыдущими лентами - странный и затянутый фильм в богатых фэнтезийных декорациях.

Оригинальная история удивительно ладно ложится на современные тренды - в первую очередь речь, конечно, о феминизме и "кризисе маскулинности". Но Лоури выкрутил эти пункты до максимума, заодно расово разнообразив каст, как сейчас модно. Вышло нечто визуально эффектное, но крайне неоднозначное. Рецензия - здесь.

"Воспоминания"

Фото: kinopoisk.ru

Постапокалиптический киберпанк Лизы Джой, спродюсированный её мужем Джонатаном Ноланом, за счёт предварительных показов на прошлой неделе запрыгнул в топ-5 по сборам в РФ. Он, конечно, не так помпезен, как полотнища брата Джонатана, но ничуть не уступает в претенциозности совместному детищу супругов - "Миру Дикого Запада".

В первую очередь "Воспоминания" любопытны сеттингом - люди довели-таки планету до ручки, и теперь большая её часть затоплена. Майами, где разворачивается сюжет, выглядит что твоя Венеция. При этом всё неоново-нуарно, под "Бегущего по лезвию". Так что Джой впору объявлять себя пионером поджанра вотерпанк (ну или боутпанк, как вариант) - наряду с создателями "Водного мира".

Со всем остальным дело обстоит куда менее увлекательно. В центре внимания - оператор специальной ванночки, позволяющей клиенту погрузиться в собственное прошлое, когда трава была зеленее, а помидоры слаще. Однажды герой (Хью Джекман его играет) влюбляется в роковую певицу в красном, проводит с ней несколько счастливых дней, после чего она таинственно исчезает. Пытаясь вернуть любовь, он затевает опасное расследование, чтобы выяснить её страшные тайны, ведь она, представьте себе, оказывается не той, за кого себя выдавала.

Как видите, певицей в красном жанровые штампы не исчерпываются. Но Ноланы ведь этим и знамениты - обезоруживающей невозмутимостью, с коей они обволакивают невероятным пафосом самую беспардонную банальщину. Явно рассчитывая, что за псевдоинтеллектуализмом и многочисленными красивостями зритель не заметит полного воды (уж простите за каламбур, не удержаться) повествования, алогичности в механизме работы главного технического новшества и слюнявого мелодраматизма.

"Последний день Земли"

Фото: kinopoisk.ru

Ещё один постапокалипсис - французский.

Человечество снова напортачило, исчерпав все природные ресурсы. Внезапным подспорьем оказалась невесть откуда взявшаяся планета Красная Луна, приблизившаяся вплотную к Земле. Она богата неким альтернативным источником энергии, и его предприимчивые земляне тут же начали активно выкачивать. Вскоре - надо же! - выяснилось, что Красная Луна опасна, так как намеревается в кратчайшие сроки в нашу планету врезаться и уничтожить всё живое. Спасти всех может только один астронавт по имени Пол В.Р. Не спрашивайте, почему именно он и почему только он один. Куда важнее, что он ни с того ни с сего пропадает и пускается в бега от ответственности. Ведь у него есть своё видение ситуации. За безответственным спасителем гоняется его буквально свалившийся с Луны брат, получивший сатанинские сверхспособности (опять же, не спрашивайте), а по телефону пытается урезонить отец, которого несколько минут играет Жан Рено.

Причудливая кинокаша попеременно кивает то на "Меланхолию", то на "Космическую одиссею", то на "Солярис", разбавляя это картинкой под "Безумного Макса" и "Звёздные войны" (точнее - под их бюджетных эпигонов). И явно пытается нам сказать что-то такое важное об экологии, о человечности, наконец, о самопожертвовании. Но вместо этого бормочет, постоянно сбиваясь, какой-то сумбур.

"Мартин Иден"

Фото: kinopoisk.ru

Двухлетней давности итальянская адаптация известного романа Джека Лондона о непреодолимой классовой пропасти в буржуазном обществе. Протагонист - простой моряк. Влюбившись в представительницу высшего общества, он всю энергию направляет на самосовершенствование, чтобы соответствовать строгим требованиям её круга. И даже становится писателем, горячо борясь за право людей низкого происхождения на место в социальном лифте, вместе с тем презирая социалистов за склонность к уравниловке. И вот сердце красавицы, кажется, завоёвано. Но жестокая действительность капитализма вносит в жизнь Идена коррективы.

Частично автобиографический роман американского классика, который, однако, в отличие от Мартина, социализм отнюдь не презирал, а очень даже наоборот. На примере несчастного героя литератор назидательно демонстрировал утопичность подобных примирительных инициатив в среде рабочих.

Экранизация получила два приза в Венеции и, насколько это возможно за два часа, связно пересказывает основной сюжет и идею текста - большего от неё ждать не стоит.

"Сердце чемпиона"

Фото: kinopoisk.ru

Слоганом этой христианской драмы могла бы быть поговорка "На Бога надейся, а сам не плошай". Старшеклассница Мэнди, недавно потерявшая мать, вместе с отцом перебирается на новое место жительства. Она знакомится с местными девчонками и вскоре не без их участия влипает в историю: влетает в соседский сарай на квадроцикле. Строгая, но справедливая хозяйка разрушенной постройки предлагает виновнице отработать долг, ухаживая за лошадками: у неё там нечто вроде реабилитационного центра для животных с травмами. Не в последнюю очередь благодаря симпатичному работнику фермы та соглашается. В конце концов девочка настолько проникается прелестями коневодства, что заявляется со своим подопечным на соревнования, чтобы утереть нос богатой однокласснице, по непонятным причинам на неё взъевшейся.

"При чём тут, собственно, христианство?" - спросите вы. При том, что без него бы явно ничего не вышло: хозяйка фермы, тоже женщина тяжёлой судьбы (центральные персонажи, включая лошадей, тут все такие, да) непрестанно поддерживает боевой дух Мэнди многословными проповедями. Зрелище, в общем, преунылое, съёмки скачек более чем посредственные, но если вы не можете устоять перед семейными фильмами про детей и животных, сходите, конечно.

"Сокровище Пиратской Бухты"

Фото: kinopoisk.ru

В современный город под названием Пиратская Бухта вдруг десантируются настоящие корсары из прошлого. Конкурирующие группировки принимаются искать где-то тут спрятанные сокровища, но в борьбу неожиданно вмешивается компания местных детишек. Параллельно хронопутешественники успевают поучаствовать в городском самодеятельном театре, а также завести романтические связи.

Короче, ещё один простенький фильм про детей и пиратов - не настолько, конечно, глупый, дешёвый и убогий, как нидерландские "Пираты по соседству", но всё равно глупый, дешёвый и убогий. В роли машины времени тут, например, простая детская плазменная лампа. Ещё ненадолго заглядывает Малкольм Макдауэлл, который вот уже много лет в какой ерунде только не снимается.

"Щенячий патруль в кино"

Фото: kinopoisk.ru

Если у вас есть малолетние потомки, шансов никогда не слышать о канадском мультсериале про отряд пёсиков-спасателей у вас было мало. Если малолетних потомков у вас нет, смело листайте дальше.

Так вот, "Щенячий патруль" - надо признать, не самый стыдный образец детского контента, которым сейчас завалено медиапространство - обзавёлся полнометражкой, где герои отправляются с Острова Приключений в Город Приключений. Там объявился злодейский мэр-кошатник, ненавидящий собак и вообще ведущий себя прескверно. Щенки, стало быть, ситуацию исправляют, попутно спасая горожан - жертв мэрского произвола - от всяческих неприятностей. А ещё к ним присоединяется новая участница - сучка-такса. А то ведь коллектив был до провокационности патриархальным - и это в наше-то время.

Для самых маленьких зрителей - вполне приличное времяпрепровождение, если вас, конечно, не слишком смущает оголтелое гатофобское лобби и такие вездесущие знаки времени, как порицание лукизма (пока в зачаточной форме). Вам самим на сеансе, конечно, делать нечего - разве что улыбнуться фуре с кленовым сиропом (Канада же) и беззлобной карикатуре на городских политиков-популистов с неуёмной тягой к бесконтрольному "благоустройству". Рецензия - здесь.

"Римские приключения"

Фото: kinopoisk.ru

И снова Вуди Аллен, и снова фильм строго для его преданных фанатов, в которых, впрочем, он никогда недостатка не испытывал. В 2012 году Вуди выпустил ленту-посвящение Вечному городу со звёздным, как водится, кастом: Алек Болдуин, Джесси Айзенберг, Роберто Бениньи, Элисон Пилл, Эллен Пейдж (тогда ещё - стопроцентная женщина), Пенелопа Крус в роли путаны и сам постановщик в образе сварливого старика.

Пока режиссёр любуется римскими красотами, в их окрестностях происходят всякая милая вудиалленовская ерунда. Обыватель внезапно просыпается знаменитым; американский оперный постановщик выводит владельца похоронных услуг на сцену вместе с душем, в котором тот любит петь; пожилой архитектор ностальгирует, глядя на молодого коллегу, который увлёкся подругой невесты; почти все представители показанной на экране молодёжи легкомысленно и весело изменяют своим избранникам и избранницам. Таких зарисовок Аллен, кажется, может в неделю по несколько штук выдавать без особого напряга. И всегда найдёт на них благодарного зрителя.

"Побег из Нью-Йорка"

Фото: kinopoisk.ru

Третий постапокалипсис в прокате этой недели, на сей раз - старинный. В боевике 1981 года Джон Карпентер превратил Нью-Йорк в тюрьму (ровно то же самое он незнамо зачем проделает с Лос-Анджелесом в сиквеле-кальке 15 лет спустя). На дворе - далёкий 1997-й, мир в хаосе Третьей мировой, а президента США похитили левые террористы. Спрятать они его решили... в федеральной тюрьме. Впрочем, это не просто тюрьма, а огороженная зона, куда ссылают преступников, где они бесконтрольно грызутся между собой. Вытащить главу государства из маргинального гадюшника снаряжают героя войны ("награды за Ленинград и Сибирь") по кличке Змей.

Его играет Курт Рассел с повязкой на глазу, и он тут бескомпромиссно крут, маскулинен и брутален. Разрушенный Нью-Йорк, контролируемый бандой чёрных бандитов - очень хорош. Тёплые ламповые спецэффекты не могут не умилять. Плюс Ли Ван Клиф (тот самый вестерновый "Плохой"), Гарри Дин Стэнтон и другие звёзды прошлого. Отличный выбор для просмотра в выходные.

"Небесный замок Лапута"

Фото: kinopoisk.ru

Продолжается ретроспектива культовых мультиков Хаяо Миядзаки. На очереди - "Небесный замок Лапута" 1986 года. Девочка с загадочным прошлым и волшебным камнем встречает своего ровесника, и вместе они, скрываясь от преследователей - весёлых пиратов и страшных правительственных агентов, - находят волшебный летающий остров, населённый огромными, но дружелюбными роботами. Всевозможные визуальные прибамбасы маэстро, не менее типичная для него эко-агитация, невинная юношеская любовь - всё в комплекте.

"Кодекс киллера"

Фото: kinopoisk.ru

Продолжается прокат нового триллера новозеландского режиссёра Мартина Кэмпбелла, автора "Казино Рояль", "Маски Зорро", а также злосчастного "Зелёного фонаря".

Главную героиню в детстве подобрал наёмный убийца и научил всему, что умел сам. Однажды учителя убивают неизвестные, и вторично осиротевшая бедняжка идёт выяснять обстоятельства злодейства и мстить. Помимо вопиющей жанровой шаблонности, "Кодекс киллера" не очень преуспевает в экшне, а уж про адекватность действий персонажей и говорить не приходится.

Разве что кому-то вновь захочется понаблюдать за Мэгги Кью (сериальная "Никита") в амплуа суперкиллерши, но не такое уж это, прямо скажем, большое удовольствие. А звёзды на второстепенных ролях - Сэмюэл Джексон, Майкл Китон и Роберт "Жидкий Терминатор" Патрик - слишком незначительный утешительный приз.

Также в кино: перезапуск "Кэндимена" с темнокожими актёрами, бразильский триллер "Принцесса якудза", хоррор-мюзикл Halsey: If I Can't Have Love I Want Power.

О других недавних премьерах читайте в предыдущих материалах.