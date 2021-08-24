"Босс-молокосос 2" возглавил российский прокат

На минувшей неделе в кинотеатрах было негусто с премьерами (наш обзор - здесь), и лидерское место абсолютно предсказуемо - несмотря на позднюю премьеру в РФ - занял второй "Босс-молокосос", ещё ранее добравшийся до второго место за счёт одних предпремьерных показов.

Как сообщает kinobusiness.com, на премьерной неделе мультик заработал 273,2 млн рублей, с предпоказами - 391,5.

Далее следуют лидеры прошлой, позапрошлой и позапозапрошлой недель соответственно: "Главный герой" (+141 млн рублей, всего - 460,8 млн, рецензия - здесь); "Отряд самоубийц: Миссия навылет" (+45,7 млн, всего - 663,5 млн, рецензия - здесь); "Круиз по джунглям" (+22,8 млн, всего - 589 млн, рецензия - здесь).

На пятом месте - фантастический триллер "Воспоминания" с Хью Джекманом, которые стартуют в широком прокате на следующей неделе, но на предпоказах в 700 кинотеатрах уже заработали 21,6 млн рублей.