Что в кино: "Босс-молокосос 2", Кассовиц, американская "Пиковая дама"

На этой неделе в прокате с премьерами кисло: главная - сиквел "Босса-молокососа", который многие уже успели посмотреть. Плюс - культовая драма Матьё Кассовица 1995 года да пара плохоньких хорроров.

"Босс-молокосос 2"

Фото: kinopoisk.ru

С серьёзным запозданием (американская премьера состоялась ещё 1 июля) до российского широкого проката добралось продолжение мультика DreamWorks 2017 года - не самого, прямо скажем, лучшего у прославленной студии. Вторая часть, уже кое-что подсобравшая на предварительных показах, конечно, на всеобщем безрыбье имеет сравнительно неплохие перспективы, однако в целом смотрится ещё слабее предшественника.

Повзрослевшие Тим и Тед вновь превращаются в детей. При поддержке младшей дочки Тима Тины, оказавшейся агентом вездесущей BabyCorp, они противостоят коварному учёному: тот создаёт армию младенцев, чтобы захватить мир. Нечто очень похожее мы уже видели, только теперь, в соответствии с требованиями времени, в центре внимания - смышлёная не по годам девочка (даже две). Ну и отчаянные, но безуспешные попытки заинтересовать взрослых понятными только им отсылками (кампания по привлечению внимания половозрелой аудитории была запущена ещё в трейлерах).

"Легенда о Зелёном Рыцаре"

Уже стартовали предпремьерные показы без преувеличения одного из самых интригующих проектов года - свежей интерпретации рыцарской поэмы XIV века "Сэр Гавейн и Зелёный рыцарь" с Девом Пателем в роли племянника короля Артура. Полноценный прокат начинается только в следующий четверг, но, глядя на сегодняшнюю скудную афишу, грех не упомянуть о "Рыцаре" и сегодня.

Это визуально очень насыщенная и со вкусом (надо сказать, довольно извращённым) исполненная деконструкция героического мифа, с циничным сарказмом примеряющая на него современные тренды (и дело не только в сразу бросающемся в глаза касте). Не избавленная при этом от сомнительных художественных ходов. Произведение небезынтересное, но и крайне неоднозначное. Развёрнутая рецензия - позже.

"Проклятие Пиковой дамы"

Фото: kinopoisk.ru

Ну никак не оставят кинематографисты несчастную Пиковую даму в покое. Теперь до старинной русской страшилки добрались американцы, купив права на ремейк российского ужастика, отчаянно косившего под американские. Круг замкнулся.

Схема всё та же: группа скудоумных подростков решают поэкспериментировать с потусторонними силами и жестоко за это расплачиваются. Исполнено всё предельно дёшево и убого - даже небезопасную для актёра прогулку юноши по крыше "нарисовали" так, что без слёз не взглянешь. Не может не обратить на себя внимания колоритный и такой же смехотворный, как и все остальные, персонаж - эксперт по Пиковой даме, немолодой русский эмигрант, целью своей жизни поставивший борьбу с мистической злодейкой на территории Северной Америки. В конце можно полюбоваться ещё одним скверным косплеем сцены из "Изгоняющего дьявола". На редкость нелепое зрелище.

"Вуду"

Фото: kinopoisk.ru

Если вы истосковались по ущербным низкобюджетным фильмам ужасов, которых в последнее время в нашем прокате было подозрительно мало, возрадуйтесь: нынче их завезли целых два. Про первый мы уже рассказали выше. Второй ничуть не лучше. В оригинале он называется The Unfamiliar - то есть "Незнакомое". Молодая мать семьи из четырёх человек возвращается из военной командировки к скучавшему мужу, дочери и падчерице. С последней, понятное дело, отношения непростые. А тут ещё и зловещие видения донимают, но домашние воспринимают странности поведения женщины как проявление ПТСР. В таком вот тревожном настроении все они отправляются на Гавайи (в оригинале, во всяком случае, именно туда), с которыми главу семьи связывают научные интересы. И там магические кошмары разворачиваются ещё пуще. Нисколько не страшное, бедное во всех отношениях кино с невероятно глупыми персонажами. И здесь - только не смейтесь - тоже есть плохо снятая сцена обряда экзорцизма. "А при чём тут вуду? - возможно поинтересуетесь вы у наших локализаторов. - Гавайи же!" Ну что вы придираетесь, в самом деле. Гавайи, Гаити - какая разница? Вот вам даже куколку на постере пририсовали - для убедительности.

"Перезагрузка"

Фото: kinopoisk.ru

На больших экранах также можно посмотреть французскую документалку про группу отчаянных молодых людей, объединённых жаждой адреналина. Они путешествуют по разным уголкам планеты (Новая Зеландия, Норвегия, Полинезия), находя там всевозможные способы испытать себя - от прыжков с парашютом до лыж и сёрфинга. Съёмки действительно впечатляющие, но если вас тема экстремального досуга не слишком увлекает, многочисленные монологи героев могут вам быстро наскучить. На огонёк забежал Венсан Кассель - его голос можно услышать в самом начале и в самом конце.

"Ненависть"

Фото: kinopoisk.ru

Кстати, о Касселе. В прокате - одно из самых знаковых киновысказываний о расово-этнических конфликтах во Франции, и у Венсана в нём главная роль. В центре внимания - трое друзей из парижского гетто: негр, араб и еврей (последнего, как вы догадываетесь, Кассель и играет). Они проводят время за пустой болтовнёй, жарят сосиски на крыше, дразнят копов - и как будто ничего не происходит, "пока всё хорошо", как гласит слоган ленты. Ключевое слово, естественно, - "пока". Роковое событие - убийство их друга полицейским - уже случилось, обратный отсчёт стартовал, и всё непременно закончится плохо - такова судьба "общества, падающего вниз". Жёсткий, но эстетски снятый и остроумный (тут есть, например, презабавная цитата из "Таксиста"), лишённый (в 1995-м так можно было) дидактичного левацкого пафоса рассказ о том, как поднималась волна разрушительных беспорядков. Это наследие Пятая Республика будет расхлёбывать ещё долго. "Золотая пальмовая ветвь" Матьё Кассовицу за лучшую режиссуру - вполне закономерная.

Также в кино: триллер "Кодекс киллера", детектив "Охотник за разумом. Схватка", сборник фантастических короткометражек "Best Sci-Fi 2021".

О других недавних премьерах читайте в предыдущих материалах.