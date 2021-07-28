Вышел новый русский трейлер "Босса-молокососа 2"

Опубликован новый русский трейлер мультфильма "Босс-молокосос: Семейное дело" с узнаваемой озвучкой Фёдора Бондарчука.

Он призван убедить представителей взрослой аудитории, что она не заскучает на сеансе, если решится остаться в зале вместе с детьми.

В частности, обещаются "экшн, огонь, саспенс, прокачанные ниндзя-карапузы, чудо-пони" и даже "обнажёнка". Ну и "яркий женский персонаж", конечно, сейчас без этого никак.

По сюжету главные герои первой части повзрослели. У одного из них - две дочки. Все вместе они будут противостоять зловредной корпорации, причём мужская половина команды предварительно вновь примет знакомый зрителю детский облик.

Российская премьера сиквела "Босса-молокососа" - 18 марта.

Предыдущие трейлеры - здесь и здесь.