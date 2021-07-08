Вышел русский трейлер "Босса-молокососа 2"

Канал Universal Picturs Russia опубликовал русский трейлер продолжения мультфильма 2017 года "Босс-молокосос" с "неповторимым голосом Фёдора Бондарчука" (в оригинале главную роль - Теда - озвучивает Алек Болдуин).

По сюжету братья Тим и Тед повзрослели, у первого - двое детей. Разумеется, как сейчас водится, обе - девочки.

Вместе с отцом и дядей, которые примут своеобразный облик, им предстоит противостоять ещё одной злобной корпорации и созданным ею "армиям карапузов".

Премьера "Босса-молокососа 2" в России - 19 августа.