Вышел трейлер фэнтези с Алисией Викандер "Легенда о Зеленом рыцаре"

Богатое драматическое фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре", вокруг которого давно стоит тихий, но устойчивый ажиотаж, обзавелось новый трейлером - ролик есть на YouTube-канале А24. И он хорош.

Синопсис The Green Knight следующий. Во время празднования в Камелоте на пиршество является потустороннего вида Зеленый рыцарь и предлагает присутствующим заключить пари: любой может ударить его мечом. При одном условии - через год он нанесет ответный удар.

Молодой Гавейн, племянник короля Артура, откликается на столь причудливое воззвание и отрубает рыцарю голову… а тому хоть бы хны. И, напомнив Гавейну о грядущей встрече, чудовище удаляется. А Гайвен начинает не находить себе места - он покидает Камелот и отправляется в эффектные странствия, ища ответы на тревожащие вопросы.

Режиссер и сценарист - Дэвид Лоури ("История призрака", "Питер Пэн и Венди"). В основе - поэма "Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь" (Sir Gawain and the Green Knight), рыцарский роман XIV века, ранее экранизированный неоднократно.

В других ролях - Дев Патель, Алисия "Лара Крофт" Викандер, Джоэл Эдгертон ("Король Артур"), Сарита Чоудри ("Голограмма для короля"), Шон Харрис ("Король"), Кейт Дики ("Игра престолов"), Барри Кеоган ("Чернобыль") и Ралф Айнесон ("Шерлок").

Мировая премьера - в июле. Даты российской пока нет.