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Вышел трейлер фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре"

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    15.02.2020, 17:36
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ A24 Фото: youtube.com/ A24
Фото: youtube.com/ A24

На YouTube доступен тизер-трейлер "Легенды о Зеленом рыцаре" (The Green Knight). Ролик длится всего полторы минуты, но отчетливо дает понять - мрачных и насупленных зловещих радостей зрителя ждут просто горы и долины.

Фото: vimeo.com/ Matt Reeves
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Синопсис следующий. Во время празднования Нового года в Камелоте на пиршество является Зеленый рыцарь и предлагает пари: любой может ударить его топором при условии, что через год и один день он нанесет ответный удар (прекрасный тамада, отличные конкурсы!).

Молодой Гавейн, племянник короля Артура, любезно откликается на призыв и отрубает рыцарю голову. Однако тот немедля ставит ее на место, напоминает Гавейну о встрече и важно удаляется.

В попытке найти ответы на взбудоражившие его вопросы Гавейн отправляется в странствия, в назначенный срок приходит на место встречи… и узнает всю правду о Зеленом рыцаре.

Режиссер и сценарист американо-ирландской ленты - фактурный парень Дэвид Лоури ("История призрака", "Питер Пэн и Венди").

В ролях - Дев Патель ("Миллионер из трущоб", "Лев"), Алисия "новая Лара Крофт" Викандер, Джоэл Эдгертон ("Король Артур"), Сарита Чоудри ("Голограмма для короля"), Шон Харрис ("Король", "Макбет"), Кейт Дики ("Игра престолов"), Барри Кеоган ("Чернобыль", "Дюнкерк"), Ралф Айнесон ("Ведьма", "Шерлок").

Мировая премьера - 29 мая, российской даты пока нет.

Поэма "Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь" (Sir Gawain and the Green Knight) - рыцарский роман неизвестного автора XIV века, "отражающий дух рыцарства и верности своему слову". До Лоури экранизировалась неоднократно - в 73-м, 84-м, с Шоном Коннери в роли Зеленого рыцаря, в 91-м. Плюс есть мультфильм, оперы и театральных постановки.

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