Вышел трейлер исторической драмы "Король" с Паттинсоном и Шаламе

На YouTube доступен весьма впечатляющий второй трейлер исторической драмы "Король" (навевающий вполне понятные ассоциации - с недавних пор без этого вообще никуда).

В центре идущей 2,5 часа ленты совместного производства Великобритании, Австрии и Венгрии - молодого английский король Генрих V, который, взойдя на престол в мрачные времена Столетней войны, вскоре становится одним из величайших полководцев своей эпохи.

Мировая премьера картины состоялась 3 сентября на МКФ в Венеции, и критика к этой работе была благосклонна. Особо выделяя сыгравшего главную роль Тимоти Шаламе ("Интерстеллар", "Леди Бёрд", "Назови меня своим именем").

В других ролях: Джоэл Эдгертон, Роберт Паттинсон, Бен Мендельсон, Шон Харрис, Лили-Роуз Депп, Том Глинн-Карни, Томасин МакКензи, Дин-Чарльз Чепмен, Тара Фитцджеральд.

Режиссер - Дэвид Мишо ("Ровер", "Машина войны"), он же - соавтор сценария, совместно с Эдгертоном.

Даты российской премьеры у картины пока нет.