Мартин Фримен поделился мыслями о будущем сериала "Шерлок"

Больше двух с половиной лет минуло с момента выхода четвёртого сезона культового сериала BBC "Шерлок", получившего в своё время множество самых нелестных отзывов. Однако интерес к проекту у миллионов поклонников по всему миру не иссякает. Тем более что дальнейшая его судьба всё ещё остаётся неизвестной.

Создатели телешоу Стивен Моффат и Марк Гейтисс, в последнее время занятые новым мини-сериалом о Дракуле, неоднократно комментировали вероятность появление пятого сезона на фоне многочисленных слухов, но ничего конкретного не сказали. То же касается и исполнителей главных ролей - Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримена, каждый из которых, впрочем, чётко давал понять, что сами точно бы не отказались вернуться к прославившим их образам.

Одна из последних работ Мартина - комедия "Ода радости", по поводу которой он дал интервью изданию Collider. И в рамках беседы, разумеется, не обошлось без вопроса о вероятном продолжении "Шерлока".

Никакой ясности Мартин своим ответом не внёс, лишь подчеркнув, что, если авторы "Шерлока" всё-таки решатся на запуск пятого сезона, все причастные этому "будут только за". При этом он добавил, что концовка четвертого сезона если и не ставит финальную точку в истории, то, по меньшей мере, подводит промежуточный итог, и сразу продолжить сериал для актёра не представлялось возможным.

Мартин подчеркнул, что ни он, ни Камбербэтч в написании сценария не участвовали, так что авторам виднее. И если они сочтут, что настала пора остановиться, это решение следует принять. Ведь если автор считает, что сказать больше нечего, так оно и есть.

В представлении Фримена гипотетический новый "Шерлок" не имеет права быть "просто хорошим", он должен быть "по-настоящему особенным" - такую высокую планку установил сериал к этому времени, уверен он.

Напомним, ранее стало известно, что у другой экранной адаптации произведений Конан Дойля - кинофраншизы "Шерлок Холмс" с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу в главных ролях - сменился режиссёр: место Гая Ричи занял Декстер Флетчер.