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Появились первые кадры из "Дракулы" от создателей "Шерлока"

Новости
    06.07.2019, 13:22
Текст:   Козьма Лоханкин

В Сети появились первые кадры нового трёхсерийного мини-сериала про "Дракулу", над которым для Netflix, напомним, работают авторы "Шерлока" Стивен Моффат и Марк Гейтисс.

В режиссёрской команде "Дракулы" - тоже заслуженные люди: Джонни Кэмпбелл ("Мир Дикого Запада"), Дэймон Томас ("Убивая Еву"), Пол Макгиган ("Шерлок", "Острые козырьки").

В главной роли - датчанин Клас Банг ("Квадрат", "Мост", "Правительство"), который и позирует на представленных промо-фото.

Премьера запланирована на конец текущего года или начало следующего.

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