Появились первые кадры из "Дракулы" от создателей "Шерлока"

В Сети появились первые кадры нового трёхсерийного мини-сериала про "Дракулу", над которым для Netflix, напомним, работают авторы "Шерлока" Стивен Моффат и Марк Гейтисс.

В режиссёрской команде "Дракулы" - тоже заслуженные люди: Джонни Кэмпбелл ("Мир Дикого Запада"), Дэймон Томас ("Убивая Еву"), Пол Макгиган ("Шерлок", "Острые козырьки").

First look at Claes Bang (The Square) in the upcoming Netflix limited series #Dracula pic.twitter.com/QJhYHnWkA2 — The Playlist 🎬 (@ThePlaylist) 5 июля 2019 г.

В главной роли - датчанин Клас Банг ("Квадрат", "Мост", "Правительство"), который и позирует на представленных промо-фото.

Премьера запланирована на конец текущего года или начало следующего.