"Дракула" от создателей сериала "Шерлок": работа продолжается

Добившись окончательного смирения с суровой реальностью толпы поклонников сериала "Шерлок" , Стивен Моффат и Марк Гейтисс, шоураннеры самого популярного британского телешоу в текущем десятилетии, наконец-то получили возможность рассказать о своем новом проекте , не рискуя тем, что их слова на эту тему потонут в шквале вопросов на тему будущего героя Артура Конан Дойля на BBC .

Ранее стало известно, что давние соратники приступили к сценарному переложению "Дракулы" Брэма Стокера с расчетом на то, что мини-сериал по этому произведению будет состоять из трех серий длиной в три полнометражных фильма (формат, облюбованный творческим тандемом со времени начала работы над "Шерлоком"). Четкая определенность имеется и со стилем повествования - ни о каком переложении событий на современный лад речи в данном случае не идет.

Совсем недавно Моффат с Гейтиссом поделились своими достижениями c Radio Times - они закончили работать над сценарием третьего (финального) эпизода. Сами съемки, по их словам, начнутся "очень скоро". Но о подробностях все же решили, как обычно, умолчать, сохраняя интригу.

Что же касается особенностей сюжета, то он, в общих чертах, таков: в 1897 году Дракула, находясь в родной Трансильвании, неустанно строит зловещие планы в отношении викторианского Лондона. Шоураннеры решили вывести кровожадного графа на первый план (что идет вразрез со стокеровским замыслом, где Дракула выступает противником основных героев книги).

Моффат и Гейтисс определенно прониклись датской актерской школой - если в третьем сезоне "Шерлока" приглашенным актером был талантливейший Ларс Миккельсен, то на роль Дракулы был выбран его соотечественник Клас Банг ("Мост", "Правительство", "Квадрат", "Девушка, которая застряла в паутине").

Кроме того, сам Марк Гейтисс хочет принять участие в сериале не только как сценарист, но и как актер (благо в образе Майкрофта Холмса в "шерлокиане" он смотрелся крайне уместно и органично). В случае, если это удастся, он бы хотел сыграть безумного Ренфилда. Это, по его мнению, вообще самая интересная роль.

Другие подробности касательно актерского состава пока не известны, продюсированием мини-сериала, что неудивительно, займется супруга Стивена Моффата Сью Верчью, получившая известность благодаря все тому же "Шерлоку", где сложился своего рода семейный подряд: помимо шоураннера и продюсера, связанных брачными узами, в отдельных сценах в качестве родителей Шерлока выступили родители Бенедикта Камбербэтча - Тимоти Карлтон и Ванда Вентхам.

По предварительным данным сериал BBC будет представлен зрительской аудитории в конце 2019 - начале 2020 года.