На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Cтивен Моффат рассказал о будущем телесериала "Шерлок"

Новость 02.02.2018, 12:28 | Текст: Юлия Авакова (Лондон)

Год спустя после премьеры четвертого сезона британского телесериала "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом в главных ролях, когда возмущение по поводу сомнительных сценаристских ходов и страсти вокруг противоречивых эпизодов улеглись и устпили место сентиментальной ностальгии, создатели сериала "Шерлок" вновь подверглись словесной атаке со стороны журналистов, пытающихся вытянуть из них все  новые признания.

Фото: kinopoisk.ru
BBC покажет театральную постановку "Гамлета" с "Мориарти" из "Шерлока"

Наблюдая за количеством проектов, в которых в настоящее время участвуют исполнители главных ролей в сериале, сам факт выхода рождественского эпизода и съемки четвертого сезона начинают казаться чем-то практически невероятным, ведь плотный график съемок требовал существенных временных перестановок со стороны всех действующих лиц, а также подстраивания под эти обстоятельства создателей других фильмов и сериалов.

На брифинге британского издания Radio Times, (в котором, помимо Стивена Мотффата, участвовали Луиза Брили и Шан Брук - исполнительницы ролей Молли Хупер и Эвр), один из двух создателей сериала высказался о будущем любимого многими сериала более определенно, чем раньше.

"Никто не закрыл дверь за "Шерлоком", мы то и дело повторяем это, но наши слова все время излагаются по-разному", - приводит реплику Моффата Radio Times.

Фото: www.kinopoisk.ru
Звезда "Очень странных дел" сыграет сестру Шерлока Холмса

Он также добавил, что на BBC нет планов по съемкам новых серий в ближайшем будущем, но сам он был бы немало удивлен, если бы к проекту не возвратились впоследствии, учитывая всеобщий энтузиазм.

Сколько лет займет ожидание, на данный момент точно не известно, но как минимум, ждать придется окончания работы над сериалом "Дракула", который станет новой точкой приложения совместных творческих усилий Марка Гейтисса и Стивена Моффата.

По мнению Гейтисса, на его создание уйдет не меньше двух лет, и над "Шерлоком" они совершенно точно не собираются работать, пока не будет завершен процесс по созданию новой интерпретации по мотивам произведения Брэма Стокера.

"Я вполне могу себе представить продолжение работы над сериалом, могу вообразить, как мы рассказываем о будущем Шерлока", - мечтательно заявил Моффат.

При этом он подчеркнул, что "Шерлок" не относится к проектам того формата, что требуют постоянного возвращения на экраны. Это может происходить время от времени как воссоединение творческой команды.

Обсудить
#сериалы
Фото: Евгения Смолянская/ РГ
Дмитрий Певцов сравнил российские "бандитские сериалы" с Шекспиром 01.02.2018
Вышел трейлер нового сериала создателя Lost 01.02.2018
Возобновлены съемки скандального сериала "Карточный домик" 01.02.2018
#Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Фото: Том Харди проспорил и набил татуировку с именем Ди Каприо 31.01.2018
С датой премьеры нового сезона "Игры престолов" начались проблемы 30.01.2018
Владимир Мединский: Символично, что "Смерть Сталина" снимали в Киеве 30.01.2018
#BBC
Фото: youtube.com/ Teletubbies
Стала известна причина смерти актера, сыгравшего телепузика Тинки-Винки 25.01.2018
Внезапно умер актер, сыгравший Тинки-Винки в "Телепузиках" 23.01.2018
Вышел трейлер валлийского телевизионного хоррора "Реквием" 23.01.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.