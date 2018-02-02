Cтивен Моффат рассказал о будущем телесериала "Шерлок"

Год спустя после премьеры четвертого сезона британского телесериала "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом в главных ролях, когда возмущение по поводу сомнительных сценаристских ходов и страсти вокруг противоречивых эпизодов улеглись и устпили место сентиментальной ностальгии, создатели сериала "Шерлок" вновь подверглись словесной атаке со стороны журналистов, пытающихся вытянуть из них все новые признания.

Наблюдая за количеством проектов, в которых в настоящее время участвуют исполнители главных ролей в сериале, сам факт выхода рождественского эпизода и съемки четвертого сезона начинают казаться чем-то практически невероятным, ведь плотный график съемок требовал существенных временных перестановок со стороны всех действующих лиц, а также подстраивания под эти обстоятельства создателей других фильмов и сериалов.

На брифинге британского издания Radio Times, (в котором, помимо Стивена Мотффата, участвовали Луиза Брили и Шан Брук - исполнительницы ролей Молли Хупер и Эвр), один из двух создателей сериала высказался о будущем любимого многими сериала более определенно, чем раньше.

"Никто не закрыл дверь за "Шерлоком", мы то и дело повторяем это, но наши слова все время излагаются по-разному", - приводит реплику Моффата Radio Times.

Он также добавил, что на BBC нет планов по съемкам новых серий в ближайшем будущем, но сам он был бы немало удивлен, если бы к проекту не возвратились впоследствии, учитывая всеобщий энтузиазм.

Сколько лет займет ожидание, на данный момент точно не известно, но как минимум, ждать придется окончания работы над сериалом "Дракула", который станет новой точкой приложения совместных творческих усилий Марка Гейтисса и Стивена Моффата.

По мнению Гейтисса, на его создание уйдет не меньше двух лет, и над "Шерлоком" они совершенно точно не собираются работать, пока не будет завершен процесс по созданию новой интерпретации по мотивам произведения Брэма Стокера.

"Я вполне могу себе представить продолжение работы над сериалом, могу вообразить, как мы рассказываем о будущем Шерлока", - мечтательно заявил Моффат.

При этом он подчеркнул, что "Шерлок" не относится к проектам того формата, что требуют постоянного возвращения на экраны. Это может происходить время от времени как воссоединение творческой команды.