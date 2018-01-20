Стивен Моффат предпочел "Шерлока" и "Доктора Кто" другому проекту

Стивен Моффат, британский сценарист и один из авторов концепции сериалов "Шерлок" и "Доктор Кто", отстранившись от двух наиболее известных своих детищ, поведал о том, на какие жертвы ему пришлось пойти, одновременно работая над масштабными проектами BBC.

В специальном интервью, посвященном "Доктору Кто", Моффат впервые рассказал о периоде, непосредственно предшествовавшем началу работы над "Шерлоком", о котором он ранее не считал нужным распространяться. Как оказалось, ему пришлось досрочно отказаться от уже одобренного BBС комедийного сериала "Адам и Ева" (Adam and Eve) о дружбе некоего директора компании и его персональной ассистентки, так и не переросшей в романтическое чувство.

Первоначально ему очень хотелось осуществить все задуманное, однако, когда речь зашла о том, как на деле предстоит выстраивать работу над тремя проектами, Моффат в полной мере осознал неосуществимость задачи при требуемой степени вовлеченности. Его жена (телевизионный продюсер Сью Верчью) для наглядности поместила на стене предполагаемый график, учитывавший все три проекта, и, увидев "масштаб катастрофы", Стивен Моффат понял, что одному из проектов будет суждено пылиться на полке до лучших времен.

На настоящий момент известно о более-менее окончательном отходе Моффата от работы над "Доктором Кто", где его финальным аккордом стал очень удачный рождественский эпизод "Дважды во времени" (Twice Upon A Time) , а также о приостановлении до поры до времени всех поползновений по съемкам продолжения "Шерлока" в силу напряженного графика Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримена. Из утвержденных проектов в обозримом будущем зрителей ждет сериал о Дракуле , создаваемый в привычном творческом тандеме Стивена Моффата и Марка Гейтисса.